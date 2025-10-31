Автограф-сессии, публичные чтения и большая ярмарка: новосибирцев приглашают на фестиваль «Новая книга»

Площадкой фестиваля станет торгово-развлекательный комплекс «Эдем» в новосибирском Академгородке.
С 6 по 12 ноября в Академгородке пройдет книжный фестиваль «Новая книга». В течение семи дней гостей фестиваля ждут лекции и презентации, встречи с авторами и автограф-сессии, мастер-классы, круглые столы, публичные чтения и дискуссии, а также традиционная книжная ярмарка в формате «Книжный зомбиленд».
Тема фестиваля – «История с географией». Вместе с историками, краеведами, писателями и издателями посетители фестиваля отправятся в путешествие по Сибири, углубятся в историю народов, исследуют мифологию шаманских духов, изучат палеонтологические находки Новосибирской области и не только.
Участниками фестиваля станут лауреат премии «Ясная Поляна» этого года Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев), писатели Михаил Бару, Анна Матвеева и Яна Верзун. Традиционно на «Новой книге» выступят авторы, связанные с Новосибирском. Лекцию «Шаманские духи из Новосибирска» прочитает в Академгородке заслуженный деятель культуры Новосибирской области, кандидат исторических наук Андрей Шаповалов. Лауреат премии для молодых авторов «Лицей» Ольга Харитонова презентует свой сборник рассказов «Погрязение». Анастасия Некрасова представит футуристические новинки сибирского издательства «Ирга». Психолог, музыкальный терапевт Елизавета Тюгаева расскажет о психологии русской еды и культурном коде хлеба.
Площадкой фестиваля «Новая книга» станет торгово-развлекательный комплекс «Эдем» в Академгородке. Ярмарка будет работать на первом этаже комплекса каждый день фестиваля с 10:00 до 20:00.
Вход на все мероприятия свободный.

