Автограф-сессии, публичные чтения и большая ярмарка: новосибирцев приглашают на фестиваль «Новая книга»

С 6 по 12 ноября в Академгородке пройдет книжный фестиваль «Новая книга». В течение семи дней гостей фестиваля ждут лекции и презентации, встречи с авторами и автограф-сессии, мастер-классы, круглые столы, публичные чтения и дискуссии, а также традиционная книжная ярмарка в формате «Книжный зомбиленд».

Тема фестиваля – «История с географией». Вместе с историками, краеведами, писателями и издателями посетители фестиваля отправятся в путешествие по Сибири, углубятся в историю народов, исследуют мифологию шаманских духов, изучат палеонтологические находки Новосибирской области и не только.