Бестселлеры, новинки и встречи с писателями: в ГПНТБ состоится международный фестиваль «Книжная Сибирь

Книголюбов ждет насыщенная программа, которая стартует 21 ноября.
Фестиваль «Книжная Сибирь», который пройдет уже в одиннадцатый раз, направлен на привлечение внимания к культуре чтения, , сообщает kulturansk.ru. За последние годы фестиваль стал одним из ярких культурных брендов области, его ждут гости и участники.
В этом году на фестивале запланирована насыщенная программа:
- масштабная выставка-ярмарка со специальными ценами от издательств
- встречи с современными российскими авторами бестселлеров и новинок
- подведение итогов конкурса «Книга года» на лучшую книгу, изданную на Евразийском пространстве
- книжный форум, посвященный повышению читательской активности
- отдельно ожидается детская программа
