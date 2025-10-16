Бестселлеры, новинки и встречи с писателями: в ГПНТБ состоится международный фестиваль «Книжная Сибирь

Фестиваль «Книжная Сибирь», который пройдет уже в одиннадцатый раз, направлен на привлечение внимания к культуре чтения, , сообщает kulturansk.ru. За последние годы фестиваль стал одним из ярких культурных брендов области, его ждут гости и участники.

В этом году на фестивале запланирована насыщенная программа:

- масштабная выставка-ярмарка со специальными ценами от издательств

- встречи с современными российскими авторами бестселлеров и новинок

- подведение итогов конкурса «Книга года» на лучшую книгу, изданную на Евразийском пространстве

- книжный форум, посвященный повышению читательской активности

- отдельно ожидается детская программа

6+