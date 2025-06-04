Читаем под открытым небом: в Новосибирской области стартует акция «Библиотека на траве»

В 2018 году «Библиотека на траве» стала единственным проектом из России, получившим высокую оценку в рамках конкурса, который проводит ИФЛА (Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений) совместно с БибЛибр.

«Библиотека на траве» станет важнейшим культурным событием, направленным на популяризацию чтения и укрепления статуса Новосибирской области как самого читающего региона страны, завоеванного в 2022 году, и закрепления звания территории книги и чтения, присвоенного региону в 2024 году.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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