Читаем под открытым небом: в Новосибирской области стартует акция «Библиотека на траве»

Первая в этом сезоне «Библиотека на траве» состоится 5 июня в Первомайском сквере.
4 июня прошла пресс-конференция, посвященная старту акции «Библиотека на траве». О присоединившихся к акции районах региона и Новосибирска, об основных событиях и площадках проведения мероприятия, о лекциях, мастер-классах, встречах с писателями, а также об экскурсионной и концертной программах рассказали заместитель министра Новосибирской области Владимир Деев, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова и директор Централизованной библиотечной системы Кировского района Новосибирска Светлана Вислобокова.
5 июня состоится открытие первой в сезоне «Библиотека на траве» в Первомайском сквере. Проект «Библиотека на траве» реализуется в Новосибирске уже 12-й год, его идея ‒ популяризировать чтение через различные акции, мастер-классы и встречи, которые проходят летом под открытым небом. В этом году впервые в нашем регионе акция приобрела статус сетевой – в ней примет участие 74 библиотеки. В рамках акции планируется провести более 200 мероприятий на территории 15 районов Новосибирской области, включая инициативы, организованные библиотеками Новосибирска, в пределах Центрального округа – 16 мероприятий на пяти локациях (скверы, парки, популярные места отдыха).
Акция организована Новосибирской государственной областной научной библиотекой при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
«Библиотека на траве» – это движение в поддержку культуры чтения и пропаганды образа читающего человека. Любой желающий может читать книги, листать журналы, играть в настольные и активные игры не только в библиотеке, но и «на траве» на свежем воздухе. За годы проведения акции ее участниками стало 15 000 человек, более 5 000 тысяч книг встретились со своими читателями, прошли сотни мастер-классов и встреч с интересными людьми.
В 2018 году «Библиотека на траве» стала единственным проектом из России, получившим высокую оценку в рамках конкурса, который проводит ИФЛА (Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений) совместно с БибЛибр.
«Библиотека на траве» станет важнейшим культурным событием, направленным на популяризацию чтения и укрепления статуса Новосибирской области как самого читающего региона страны, завоеванного в 2022 году, и закрепления звания территории книги и чтения, присвоенного региону в 2024 году.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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