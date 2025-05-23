Новинки, бестселлеры и «Книжный Зомбиленд»: в Новосибирске состоится литературный фестиваль «Новая книга. Весна»

Литературный фестиваль «Новая книга. Весна» пройдет с 29 мая по 1 июня 2025 года в Первомайском сквере Новосибирска перед Краеведческим музеем, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Запланировано более 50 событий, на книжной ярмарке фестиваля свои новинки и бестселлеры представят 80 российских издательств. Также на фестивале будет проходить ярмарка в формате «Книжный Зомбиленд», где можно будет приобрести книги по низким ценам.

Тема фестиваля – «Мелодии и метафоры». Программа мероприятия охватывает широкий спектр литературы для различных возрастных и читательских аудиторий: презентации книг, встречи с писателями, дискуссии, мастер-классы и лекции. Отдельный блок фестиваля составляет музыкальная программа, подготовленная учреждениями культуры Новосибирской области.

Фестиваль «Новая книга» проводится в Новосибирске с 2016 года и зарекомендовал себя как крупнейшее мероприятие в сфере популяризации чтения и развития книжной культуры в регионе. В 2024 году фестиваль проходил в мае-июне и в ноябре на площадке Гастрокорта, в феврале 2025 года – в Академгородке. Общая посещаемость двух фестивалей превысила 75 тысяч человек. В прошлом году впервые на фестивале начала работать ярмарка-распродажа «Книжный Зомбиленд».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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