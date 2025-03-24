Всероссийская неделя детской книги стартовала в Новосибирске

В Новосибирской областной детской библиотеке имени Горького до 30 марта будет проходить Программа мероприятий в рамках Всероссийской недели детской книги «Книжные приключения». В этом году Неделя детской книги посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Запланированы встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, спектакли и театрализованные чтения, обзоры книг, показы диафильмов и мультфильмов детей по книгам, мастер-классы и многое другое.

В программе квартирник Общественного совета детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области «После 6. История с продолжением», посвященный военной песне, театрализованное чтение рассказа Бориса Васильева «Экспонат №» Новосибирского государственного театрального института, показ диафильма с обзором и мастер-классом по рассказу Николая Внукова «На чужих крыльях» и другие мероприятия.