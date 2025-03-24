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Всероссийская неделя детской книги стартовала в Новосибирске

В программе — встречи с писателями и художниками, спектакли, мультфильмы и многое другое.

mk.nso.ru

В Новосибирской областной детской библиотеке имени Горького до 30 марта будет проходить Программа мероприятий в рамках Всероссийской недели детской книги «Книжные приключения». В этом году Неделя детской книги посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Запланированы встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, спектакли и театрализованные чтения, обзоры книг, показы диафильмов и мультфильмов детей по книгам, мастер-классы и многое другое.

В программе квартирник Общественного совета детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области «После 6. История с продолжением», посвященный военной песне, театрализованное чтение рассказа Бориса Васильева «Экспонат №» Новосибирского государственного театрального института, показ диафильма с обзором и мастер-классом по рассказу Николая Внукова «На чужих крыльях» и другие мероприятия.

mk.nso.ru

Состоятся спектакли театра шутов «Сундучок» историко-культурного центра «Твоя История». Кинематографическое отделение «Старая мельница» детской школы искусств «Весна» представит мультфильмы детей и подростков по мотивам народных сказок и литературных произведений.

Участие в этих и других мероприятиях Недели детской книги бесплатное.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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