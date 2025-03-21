Виртуальная реальность, интерактивный пол и говорящие портреты: в Новосибирской области заработала новая модельная библиотека

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка – это не только хранилище книг, но и исследовательский центр. Библиотека обладает уникальным фондом произведений сибирского писателя, включая издания на иностранных языках, архивные материалы и рукописи.

В рамках модернизации обновлен книжный фонд – закуплено почти две тысячи экземпляров книг, включая произведения современных сибирских авторов. Особое внимание было уделено приобретению современного интерактивного оборудования — теперь в Тогучинской модельной библиотеке появились говорящие портреты, созданные с помощью нейросетей, очки виртуальной реальности, интерактивный пол и 3Д-принтер.