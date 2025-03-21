Виртуальная реальность, интерактивный пол и говорящие портреты: в Новосибирской области заработала новая модельная библиотека

Дизайн библиотеки выполнен в концепции «Литературная резиденция сибирского детектива».
В Тогучине Новосибирской области состоялось торжественное открытие модельной библиотеки имени М. Я. Черненка. Модернизация библиотеки прошла в рамках региональной программы «Культура Новосибирской области», и теперь она представляет собой современное многофункциональное пространство, где традиции книжной культуры гармонично сочетаются с инновационными технологиями. Дизайн библиотеки получил название «Литературная резиденция сибирского детектива» и отражает творчество тогучинского автора детективов Михаила Черненка.
Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка – это не только хранилище книг, но и исследовательский центр. Библиотека обладает уникальным фондом произведений сибирского писателя, включая издания на иностранных языках, архивные материалы и рукописи.
В рамках модернизации обновлен книжный фонд – закуплено почти две тысячи экземпляров книг, включая произведения современных сибирских авторов. Особое внимание было уделено приобретению современного интерактивного оборудования — теперь в Тогучинской модельной библиотеке появились говорящие портреты, созданные с помощью нейросетей, очки виртуальной реальности, интерактивный пол и 3Д-принтер.
Комментарии (0)