По-прежнему лучший подарок: 14 февраля в новосибирских библиотеках отметят День книгодарения

Горожан приглашают принять участие в праздничной акции «Дарите книги с любовью».
Масштабные акции в честь Международного дня книгодарения – 2025 пройдут по всей стране с 10 по 16 февраля. День книгодарения отмечается 14 февраля и объединяет читателей, издателей, библиотеки, книжные магазины, крупные компании, благотворительные, культурные и образовательные организации. В этот день люди дарят друг другу книги, делятся книжными подарками с близкими, друзьями и даже незнакомцами. Частные дарители и крупные компании передают печатные издания в нуждающиеся библиотеки, школы и благотворительные фонды.
«Книга всегда была и остается важнейшей ценностью, объединяющей людей, передающей знания, традиции и культурное наследие из поколения в поколение. Международный день книгодарения – это не просто праздник, а значимая инициатива, направленная на поддержку чтения, повышение интереса к литературе и развитие библиотек. Новосибирская область, традиционно входящая в число самых читающих регионов России, активно поддерживает эту инициативу. Благодаря этой доброй традиции миллионы книг находят новых читателей, пополняя фонды библиотек, школ и детских учреждений по всей стране. Мы гордимся тем, что с каждым годом все больше регионов, организаций и неравнодушных людей присоединяются к этой акции, напоминая нам о том, что книга – лучший подарок, который способен изменить жизнь и вдохновить на новые открытия», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
В Новосибирской государственной областной научной библиотеке запланирована целая серия мероприятий, которые состоятся как на площадке НГОНБ, так и на площадках партнеров: 14 февраля в НГОНБ пройдет праздничная акция «Дарите книги с любовью». На площадках библиотеки читатели смогут оставить отзыв о любимых книгах и получить подарки. Помимо этого, библиотекой традиционно организован сбор книг для библиотек и детских учреждений области. В этом году Новосибирская государственная библиотека проводит сбор новых книг или книг, изданных не позднее 2020 года по адресам:
- Новосибирская государственная областная научная библиотека (Советская, 6 и Коммунистическая, 34)
- Детская библиотека им. А. П. Гайдара Новосибирск (ул. Станиславского, 2 и ул. Станиславского, 4)
- Интеграционный центр «Лев» (ул. Шекспира, 9а)
- ЦРБ им. Д.С. Лихачева (ул. Б. Хмельницкого, 38)
- Детская библиотека им. Л.А. Кассиля (ул. Новоуральская, 33)
- Детская библиотека им. А.М. Волкова (ул. Объединения, 39)
- Библиотека им. М.Ю. Лермонтова (ул. Объединения, 11)
- Библиотека им. М. Горького (ул. Магистральная, 7)
- Детская библиотека им. Братьев Гримм (ул. Курчатова, 37)
- «Бюро №13» (ул. Красный проспект, 33 / ул. Потанинская, 8)
- Открытое пространство «Терминал» (ул. Ереванская, 10)
- Арт-резиденция «Фактура» (ул. Дуси Ковальчук, 268/3)
- Молодежный центр «Содружество» (ул. Кропоткина, 119/3)
- Арт-резиденция «Юность» (проспект Строителей, 21)
- Модельная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ул. Красный проспект, 83)
- Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко (ул. Петухова, 118)
- Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)
- Библиотека им. В. П. Астафьева (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59)
- Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7).
Целью Дня книгодарения является повышение интереса к чтению и обновление фондов библиотек. Праздник напоминает о ценности литературы и вдохновляет на чтение, подчеркивая, что книга — лучший подарок, объединяющий поколения.
В России День книгодарения отмечается с 2016 года. За 9 лет к акции присоединились 88 регионов нашей страны, в течение этого времени собрано и передано в различные организации 1 700 000 книг.
Акции организованы при поддержке Министерства культуры России, Российского книжного союза, Российской государственной детской библиотеки, ведущих издательств и книготорговых сетей.
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