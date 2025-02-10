По-прежнему лучший подарок: 14 февраля в новосибирских библиотеках отметят День книгодарения

Масштабные акции в честь Международного дня книгодарения – 2025 пройдут по всей стране с 10 по 16 февраля. День книгодарения отмечается 14 февраля и объединяет читателей, издателей, библиотеки, книжные магазины, крупные компании, благотворительные, культурные и образовательные организации. В этот день люди дарят друг другу книги, делятся книжными подарками с близкими, друзьями и даже незнакомцами. Частные дарители и крупные компании передают печатные издания в нуждающиеся библиотеки, школы и благотворительные фонды.

«Книга всегда была и остается важнейшей ценностью, объединяющей людей, передающей знания, традиции и культурное наследие из поколения в поколение. Международный день книгодарения – это не просто праздник, а значимая инициатива, направленная на поддержку чтения, повышение интереса к литературе и развитие библиотек. Новосибирская область, традиционно входящая в число самых читающих регионов России, активно поддерживает эту инициативу. Благодаря этой доброй традиции миллионы книг находят новых читателей, пополняя фонды библиотек, школ и детских учреждений по всей стране. Мы гордимся тем, что с каждым годом все больше регионов, организаций и неравнодушных людей присоединяются к этой акции, напоминая нам о том, что книга – лучший подарок, который способен изменить жизнь и вдохновить на новые открытия», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.