Новосибирские модельные библиотеки признаны самыми технологичными в стране

На Всероссийском стратегическом форуме «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети» Новосибирская область была отмечена наградой за самые технологичные модельные муниципальные библиотеки, созданные в рамках национального проекта «Культура».

Также стали известны результаты конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Семья». Новые модельные библиотеки появятся в:

- Бердске – Центральная библиотека им. Сорокина

- Кировском и Ленинском районах Новосибирска – Центральная районная библиотека им. Макаренко» и филиал «Библиотека им. Некрасова»

- Купинском районе – Центральная библиотека

- Карасукском районе – Городская библиотека №1 и в с. Сокур Мошковского района