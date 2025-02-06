Новосибирские модельные библиотеки признаны самыми технологичными в стране

Сейчас в нашем регионе работает тридцать одна модельная библиотека, в течение этого года откроют еще девять современных библиотек.
На Всероссийском стратегическом форуме «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети» Новосибирская область была отмечена наградой за самые технологичные модельные муниципальные библиотеки, созданные в рамках национального проекта «Культура».
Также стали известны результаты конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Семья». Новые модельные библиотеки появятся в:
- Бердске – Центральная библиотека им. Сорокина
- Кировском и Ленинском районах Новосибирска – Центральная районная библиотека им. Макаренко» и филиал «Библиотека им. Некрасова»
- Купинском районе – Центральная библиотека
- Карасукском районе – Городская библиотека №1 и в с. Сокур Мошковского района
Каждая библиотека разрабатывает уникальную концепцию модернизации. Так, библиотека им. Сорокина в Бердске строит обновление вокруг понятия «правда», Центральная библиотека Купинского района станет «Аэропортом – К.» — точкой старта для интеллектуального и творческого роста, а библиотека им. Макаренко в Новосибирске — «Библиотекой смыслов». Карасукская библиотека получит название «Славянский дом», объединяя в себе идеи славянской культуры, а визуальный облик библиотеки в Сокуре вдохновлен расположением на транссибирской магистрали. Концепция библиотеки им. Некрасова отсылает к географическим координатам — «ТЕРРИТОРИЯ 55.016».
В настоящее время в Новосибирской области открыта тридцать одна модельная библиотека. В 2025 году помимо шесть библиотек, которые модернизируются за счет федерального бюджета, откроется еще три модельные библиотеки за счет региональных средств.
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