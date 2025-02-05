Встречи с писателями, мастер-классы и большая ярмарка: в Новосибирске пройдет литературный фестиваль «Новая книга»

Какую программу приготовили для читающей публики?
Литературный фестиваль «Новая книга» пройдет с 6 по 9 февраля на площадке ТРК «Эдем» в Академгородке. Гостей ждет более двадцати событий и книжная ярмарка, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
В программе фестиваля более 20 мероприятий, среди которых: презентация романа Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», новый роман «Белград» представит писательница Надя Алексеева. На сцене фестиваля также состоятся встречи с писателем Рагимом Джафаровым, переводчицей с китайского языка Алиной Перловой, психологом Натальей Керре, авторами книг в жанре фэнтези Алекс Джун, Мариэттой Роз и другими гостями фестиваля. Для детей будут организованы творческие мастер-классы.
На книжной ярмарке будут представлены книги более сорока издательств: АСТ, Ad Marginem, «Аквилегия М», «Белый город», «Дом историй», «Карьера-пресс», «Компас-Гид», «Лайвбук», «Ламинария», «Никея», «Росмэн», «Самокат», «Синдбад», «Эксмо» и других.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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