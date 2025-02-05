Встречи с писателями, мастер-классы и большая ярмарка: в Новосибирске пройдет литературный фестиваль «Новая книга»

Литературный фестиваль «Новая книга» пройдет с 6 по 9 февраля на площадке ТРК «Эдем» в Академгородке. Гостей ждет более двадцати событий и книжная ярмарка, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

В программе фестиваля более 20 мероприятий, среди которых: презентация романа Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», новый роман «Белград» представит писательница Надя Алексеева. На сцене фестиваля также состоятся встречи с писателем Рагимом Джафаровым, переводчицей с китайского языка Алиной Перловой, психологом Натальей Керре, авторами книг в жанре фэнтези Алекс Джун, Мариэттой Роз и другими гостями фестиваля. Для детей будут организованы творческие мастер-классы.