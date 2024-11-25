В Новосибирском метрополитене открылась выставка к 95-летию Научной библиотеки

На станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена состоялась презентация новой экспозиции поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск». Выставка посвящена юбилею Новосибирской государственной областной научной библиотеки, которая была основана в 1929 году. Для собравшихся гостей первую экскурсию по новой экспозиции провел Андрей Верхов, библиограф отдела краеведения НГОНБ.

Новая экспозиция поезда-музея «Книги служат человеку» рассказывает не только об уникальных книжных фондах центральной библиотеки региона, но и о новых форматах работы с читателями, о современных пространствах и проектах и, конечно, о людях – тех, кто посвятил всю свою жизнь развитию библиотечного дела в регионе, и о тех, кто только начинает покорять профессиональные вершины.