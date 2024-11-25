В Новосибирском метрополитене открылась выставка к 95-летию Научной библиотеки

О чем рассказывает пассажирам экспозиция «Книги служат человеку»?
На станции «Площадь Гарина-Михайловского» Новосибирского метрополитена состоялась презентация новой экспозиции поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск». Выставка посвящена юбилею Новосибирской государственной областной научной библиотеки, которая была основана в 1929 году. Для собравшихся гостей первую экскурсию по новой экспозиции провел Андрей Верхов, библиограф отдела краеведения НГОНБ.
Новая экспозиция поезда-музея «Книги служат человеку» рассказывает не только об уникальных книжных фондах центральной библиотеки региона, но и о новых форматах работы с читателями, о современных пространствах и проектах и, конечно, о людях – тех, кто посвятил всю свою жизнь развитию библиотечного дела в регионе, и о тех, кто только начинает покорять профессиональные вершины.
На протяжении всего пути библиотека занимает одно из лидирующих мест в развитии библиотечного дела в Сибири. За последние десятилетия учреждению удалось решить множество важных информационно-технологических задач. Сегодня здесь сконцентрирован уникальный массив информации не только о Новосибирской области, но и всей Сибири.
В 2022 году библиотека завоевала звание победителя Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», а Новосибирская область стала Литературным флагманом России. В 2024 году наш регион подтвердил свой статус. По итогам десятого Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Новосибирская область получила почетный титул «Территория книги и чтения».
Материалы для экспозиции в вагоне метро предоставлены Новосибирской областной научной библиотекой. Выставка подготовлена Новосибирским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и МУП «Новосибирский метрополитен».
Официальное сообщение пресс-службы сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru
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