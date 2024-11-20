В конце ноября в Новосибирской области пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»

29 – 30 ноября в Новосибирской области пройдет фестиваль «Белое пятно». Об участниках фестиваля и о программе мероприятий на пресс-конференции рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова и директор Новосибирской областной детской библиотеки имени А. М. Горького Ольга Костина.

«Мы не случайно называем Новосибирск литературной столицей России, – отметил Владимир Деев. – Как вы знаете, в этом году Новосибирская область получила почетный статус «Территория книги и чтения», статус, который присваивается многолетним лидерам конкурса. Кроме того, Новосибирская область – в числе лидеров по количеству созданных модельных библиотек. У нас растёт и количество читающих людей, и количество людей, посещающих библиотеки, проводятся масштабные литературные фестивали, чтения, различные литературные проекты, которые неизменно пользуются популярностью у жителей и гостей города».

Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» – одно из крупнейших, ожидаемых и популярных литературных событий в Новосибирске. За 14 лет проведения фестиваля в нём приняло участие более 150 известных российских писателей и литературных деятелей. Прошло более 500 мероприятий – творческих встреч, читок, семинаров, мастер-классов, которые посетили около 30 тысяч человек.

В этом году слоган фестиваля – «Время теплых историй». В рамках «Белого пятна» пройдет более 50 встреч на площадках библиотек, школ, вузов и других культурных учреждений города и области. Участниками фестиваля станут более 20 взрослых и детских писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула. Среди них – победители и лауреаты престижных литературных премий и конкурсов, такие как Руслан Козлов, Катя Качур, Наталья Илишкина, Виктор Ремизов, Егор Апполонов и другие.

Название фестиваля навеяно романом фантаста Михаила Михеева «Тайна белого пятна», но трактуется сегодня шире и символичнее – как личное пространство человека, испытывающего постоянную потребность в новом читательском опыте, в ярких литературных впечатлениях и осмысленном чтении.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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