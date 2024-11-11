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Книги

В Новосибирске состоится литературный фестиваль «Новая книга»

Тема фестиваля — «Суть игры»: активности будут посвящены игре во всех ее проявлениях.

mk.nso.ru

Литературный фестиваль «Новая книга» пройдет в Новосибирске с 15 по 17 ноября на площадке Гастрокорта. Гостей ждет более 20 событий: лекции, творческие встречи, презентации книг и даже шахматный матч.

На фестивале пройдет творческая встреча с писателем, поэтом и драматургом Дмитрием Даниловым, который порассуждает о болельщике в литературном контексте. Писатель, журналист и телеведущий Олег Шишкин расскажет о жизни Николая Рериха и Михаила Булгакова. С гостями фестиваля встретится писательница, лауреат премии «Лицей» 2024 года Ольга Харитонова, писатель, режиссер и сценарист Ислам Ханипаев, писательница, автор книг в популярном жанре «спортивная романтика» Ава Хоуп.

mk.nso.ru

На фестивале можно будет посмотреть прямой эфир хоккейного матча «Сибирь» – «Динамо» (Москва) с живым комментарием спортивных журналистов Сергея Микулика и Сергея Хомякова, а в рамках шахматного матча известный музыкант Дмитрий Карпов сразится с писателем Алексеем Конаковым.

В книжной ярмарке фестиваля примут участие более 40 издательств из России и Беларуси: АСТ, Ad Marginem, «Аквилегия М», «Белый город», «Дом историй», «Карьера-пресс», «Компас-Гид», «Лайвбук», «Ламинария», «Макбел», «Никея», «Самокат», «Синдбад», «Эксмо» и другие.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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