В Новосибирске состоится литературный фестиваль «Новая книга»

Литературный фестиваль «Новая книга» пройдет в Новосибирске с 15 по 17 ноября на площадке Гастрокорта. Гостей ждет более 20 событий: лекции, творческие встречи, презентации книг и даже шахматный матч.

На фестивале пройдет творческая встреча с писателем, поэтом и драматургом Дмитрием Даниловым, который порассуждает о болельщике в литературном контексте. Писатель, журналист и телеведущий Олег Шишкин расскажет о жизни Николая Рериха и Михаила Булгакова. С гостями фестиваля встретится писательница, лауреат премии «Лицей» 2024 года Ольга Харитонова, писатель, режиссер и сценарист Ислам Ханипаев, писательница, автор книг в популярном жанре «спортивная романтика» Ава Хоуп.