Главные по книгам: новосибирцы оказались в числе самых читающих жителей страны

По итогам конкурса Новосибирская область получила титул «Территория книги и чтения». Этот почетный статус присваивается ежегодно только одному региону – многолетним лидерам конкурса, которые ранее становились победителями и три раза за последние пять лет входили в шорт-лист.

«В Новосибирской области системно развивается библиотечная инфраструктура. Библиотеки становятся важными культурно-досуговыми центрами для жителей Новосибирской области благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к национальным ресурсам, удобным и продуманным общественным пространствам. Вокруг них выстраиваются новые услуги, востребованные у современного читателя культурные и просветительские программы. Кроме того, мы являемся бесспорными лидерами по стране по количеству созданных модельных библиотек. На данный момент в Новосибирской области уже открыта 31 модельная библиотека. В этом году по региональному конкурсу откроется еще три», – рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Напомним, что ранее Новосибирская область уже побеждала в этом конкурсе, неоднократно входила в число лидеров. На этот раз жюри конкурса, в состав которого вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и общественных организаций, высоко оценило региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленную статистику по книжной отрасли и читательской инфраструктуре.

В этом году на конкурс Новосибирская область представила комплексную программу мероприятий «Прочитай Новосибирь» Новосибирской областной научной библиотеки, в которую вошли лекции, выставки, презентации, встречи с авторами и другие активности.