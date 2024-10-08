Читаем везде: новосибирцам стал доступен Единый читательский билет

Минцифра Новосибирской области совместно с библиотеками региона внедрила новый цифровой сервис на базе Карты жителя Новосибирской области – электронный читательский билет.

«Достаточно в мобильном приложении «Карта жителя Новосибирской области» подключиться к сервису «Читательский билет» и предъявлять на входе в библиотеку штрих-код из личного кабинета. Сервис дает доступ посетителю в читальные залы, к электронным ресурсам, позволяет брать книги на дом и отслеживать статусы по ним, в какой срок книги необходимо вернуть», – рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Чтобы штрих-код отобразился в Карте жителя, необходимо перейти в раздел «Мои услуги», выбрать «Читательский билет» и нажать на кнопку «Подключить услугу». Заявление на получение электронного читательского билета автоматически уйдет в библиотеку. Останется здесь же подтвердить согласие на обработку персональных данных. Доступ к цифровому документу откроется через 15 минут.

На данный момент воспользоваться сервисом можно в инфраструктуре Новосибирской государственной областной научной библиотеки, в том числе ее структурном подразделении – арт-платформе «Дом да Винчи». В планах до конца года подключение во всех библиотеках проекта «Единый читательский билет». Это ГПНТБ СО РАН, Новосибирская областная молодёжная библиотека, областная детская библиотека им. А.М. Горького, Центральная городская библиотека им. К. Маркса, библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Новосибирска, библиотека-клуб им. Н.Н. Носова в областном центре, а также централизованные библиотечные системы Купинского, Маслянинского, Сузунского, Татарского, Убинского, Усть-Таркского районов. Список учреждений постоянно расширяется. В перспективе на электронные читательские перейдут все библиотеки региона.