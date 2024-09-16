Литературные энтузиасты, объединяйтесь! Как прошел фестиваль «Книжная Сибирь»?

В рамках программы состоялся первый Межрегиональный фестиваль детской книги «Сибирский воробей». В течение трех дней проходили встречи с детскими писателями, творческие мастер-классы, презентации, интерактивные выставки. Юные гости фестиваля посетили презентации специального выпуска для детей «Чичитай – 2024» журнала «Сибирские огни» с участием авторов Алексея Ерошина и Татьяны Рабцевой, сборника сказок «Защитник Тёма», театральную читку книги Геннадия Прашкевича «Счастливый сказочник (Юрий Магалиф)» с участием автора и Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

В мероприятиях «Книжной Сибири» приняли участие и зарубежные гости из Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Республики Беларусь. Коллеги из разных стран обсудили возможности дальнейшего взаимодействия и обмена опытом.

Фестиваль организован Новосибирской областной научной библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН, Областной детской библиотекой имени А.М. Горького и Новосибирским библиотечным обществом при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.