Литературные энтузиасты, объединяйтесь! Как прошел фестиваль «Книжная Сибирь»?

9300 посетителей, 45 писателей и поэтов, более 120 мероприятий — цифры фестиваля в этом году.
В Новосибирске состоялся Международный фестиваль «Книжная Сибирь». Он стал уникальным событием, объединившим писателей, читателей и культурных деятелей.
Хэдлайнерами «Книжной Сибири» стали известные российские писатели, поэты и общественные деятели, такие как Михаил Андреев, Алексей Варламов, Шамиль Идиатуллин, Савва Мажуко, Елена Михалкова и другие. Особый интерес у посетителей вызвали встречи со специальными гостями фестиваля – актрисой и общественным деятелем Яной Поплавской и чтецом, «золотым» голосом Литрес Ильей Дементьевым. Фестиваль «Книжная Сибирь» не только представил вниманию публики множество выдающихся авторов и литературных деятелей, но и позволил начинающим писателям и поэтам попробовать свои силы в выбранной деятельности, получить ценные рекомендации от уже состоявшихся авторов. Прошли также художественные мастер-классы, концерты, спектакли и театрализованные представления.
На книжной ярмарке свои книги представили крупнейшие издательства в стране: издательская группа «Эксмо», «АСТ», «Росмэн», «Альпина Паблишер», «Питер», «Лайвбук», «МИФ». Здесь можно было найти литературу и небольших популярных издательств: «Ад Маргинем Пресс», «Индивидуум», «Подписные издания», «Абрикобукс», «Открытая кафедра». Сообщество «Сибирь на страницах» представило творчество сибирских авторов на стенде в виде знаменитого трамвая № 13. Гости фестиваля смогли посмотреть новинки, пообщаться с авторами и получить их автографы.
В рамках программы состоялся первый Межрегиональный фестиваль детской книги «Сибирский воробей». В течение трех дней проходили встречи с детскими писателями, творческие мастер-классы, презентации, интерактивные выставки. Юные гости фестиваля посетили презентации специального выпуска для детей «Чичитай – 2024» журнала «Сибирские огни» с участием авторов Алексея Ерошина и Татьяны Рабцевой, сборника сказок «Защитник Тёма», театральную читку книги Геннадия Прашкевича «Счастливый сказочник (Юрий Магалиф)» с участием автора и Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.
В мероприятиях «Книжной Сибири» приняли участие и зарубежные гости из Китая, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Республики Беларусь. Коллеги из разных стран обсудили возможности дальнейшего взаимодействия и обмена опытом.
Фестиваль организован Новосибирской областной научной библиотекой, Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН, Областной детской библиотекой имени А.М. Горького и Новосибирским библиотечным обществом при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.
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