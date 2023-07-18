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В рамках образовательного интенсива «Архипелаг-2023» пройдет Сибирский конвент фантастики

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В программе — открытые встречи с фантастами, литературные мастерские и дискуссии.

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При поддержке министерства культуры Новосибирской области в партнерстве с Российским книжным союзом в Новосибирской области в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» пройдет Сибирский конвент фантастики. В программе — открытые встречи с фантастами, литературные мастерские и дискуссии. В открытых встречах примут участие писатели-фантасты Никита Аверин (Санкт-Петербург), Сергей Чекмаев (Москва) и Вячеслав Шалыгин (Новосибирск).

В рамках Сибирского конвента фантастики пройдут семинары от писателей-фантастов, встречи с учёными, литературный конкурс «Рассказ за час» с публикацией лучших рассказов в литературно-художественном журнале «Сибирские огни» и открытая литературная мастерская «Как написать фантастический рассказ», в ходе которой планируется разбор текстов 10 начинающих фантастов.

Стержнем Сибирского конвента фантастики станет дискуссия «Будущее искусственного интеллекта: утопия или дистопия?» с участием писателей, учёных СО РАН, участников проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» и участников мастерской «Как написать фантастический рассказ?».

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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