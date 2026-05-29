Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова возглавила Новосибирское хореографическое училище

Этой весной Анне также было присвоено звание народной артистки России.

В Новосибирском государственном хореографическом училище сменился руководитель: Александра Василевского на посту директора сменит Анна Одинцова.

27 мая на Большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) состоялся отчетный концерт 63-го выпуска Новосибирского государственного хореографического училища. По окончании мероприятия многолетний руководитель учебного заведения Александр Васильевич Василевский объявил о завершении работы на посту директора.

Александр Василевский возглавлял школу сибирского балета на протяжении 24 лет. Обращаясь к переполненному залу, он сообщил, что по его рекомендации Министерство культуры Российской Федерации назначило новым руководителем училища Анну Викторовну Одинцову, которая с декабря 2022 года занимает должность художественного руководителя.

Соответствующий приказ подписан министерством 12 мая. Согласно документу, народная артистка России Анна Одинцова с 19 мая назначена временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища.

За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся. Важно отметить, что, продолжая регулярно выходить на сцену, Анна Одинцова остается для воспитанников примером трудолюбия, дисциплины и подлинной любви к профессии.

Фото: пресс-служба НОВАТа

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: