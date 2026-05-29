Прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова возглавила Новосибирское хореографическое училище

Соответствующий приказ подписан министерством 12 мая. Согласно документу, народная артистка России Анна Одинцова с 19 мая назначена временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища.

За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся. Важно отметить, что, продолжая регулярно выходить на сцену, Анна Одинцова остается для воспитанников примером трудолюбия, дисциплины и подлинной любви к профессии.

Фото: пресс-служба НОВАТа