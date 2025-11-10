Любимые герои на пуантах: НОВАТ покажет премьеру балета для всей семьи «Винни Пух»

Новый спектакль НОВАТа – балет «Винни Пух» – это таинственный портал в страну, где время замедляет свой бег, чтобы подарить встречу с детством. Залитая солнцем тропинка ведет в уютный, невероятно красивый мир сказочного леса, в котором вас ждет встреча с забавным медвежонком Винни Пухом и его друзьями: Пятачком, обожающим воздушные шары, грустным осликом Иа, потерявшим свой хвост, мудрой САвой* и, конечно… пчелами. Но это не все!

Хореограф-постановщик Александр Омар приготовил для зрителей настоящие сюрпризы. Почтенная САва стала утонченной учительницей танцев, хотя ее способность находить потерянные хвосты никуда не делась. Пятачок теперь увлеченно охотится за порхающими бабочками, а его запас воздушных шариков пополняется с завидной регулярностью. Сказочный лес оживает благодаря загадочным Пухам – веселым существам, похожим на главного героя. Вместе они танцуют, играют и отбиваются от пчел (которые, кстати, совсем не неправильные, а просто не любят, когда без спроса берут их мед). Героев ждут захватывающие приключения в зарослях чертополоха, модный вернисаж хвостов и даже настоящий полет на воздушном шаре.

Премьерные показы пройдут в НОВАТе 6 и 7 декабря.

0+