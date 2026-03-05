Как Новосибирск отпразднует юбилей легендарного композитора Александра Зацепина?

Спустя век Новосибирск с особой теплотой и уважением чествует своего знаменитого земляка, чья музыка стала бессмертной классикой.
10 марта 2026 года известный композитор Александр Сергеевич Зацепин будет отмечать 100-летний юбилей. Новосибирск, ставший колыбелью его творческого пути, готовится отметить это событие циклом ярких мероприятий, концертов и фестивалей.
Александр Сергеевич Зацепин стал символом целой эпохи отечественной культуры, написав более 300 песен и сочинив музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, полюбившимся миллионам зрителей разных поколений.
Композитор родился и сделал первые шаги в музыке именно в Новосибирске.
Наш земляк был удостоен различных званий и наград: «Народный артист РФ», «Заслуженный деятель искусств РФ». За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и удостоен Премии Дружбы народов «Белые журавли России».
Александр Сергеевич посвящает своё творчество родному Новосибирску: он написал специальную композицию к 130-летию города, и «новое музыкальное посвящение сибиряка», которое в 2025 году представили в День народного единства в Национальном центре «Россия» на гала-концерте проекта «Современная музыкальная карта России».
Праздничные мероприятия открыла Детская музыкальная школа № 1 имени А. С. Зацепина – 1 февраля в ней стартовал городской фестиваль «Музыкальный мир Зацепина». Молодые таланты в возрасте от 7 до 18 лет погружаются в творчество маэстро и представляют свои номера в дистанционном формате до 15 марта.
8 марта в 14.00 во Дворце культуры «Сибтекстильмаш» состоится концерт «Мимо бегут столетья…». В программе прозвучат известные произведения Александра Сергеевича Зацепина в исполнении народного коллектива вокальной студии «Вдохновение» и народного коллектива вокального ансамбля «Элегия».
10 марта в школе № 12 вместо привычных звонков будет звучать музыка Александра Сергеевича Зацепина. В 16.40 в Детском доме культуры им. Д. Н. Пичугина начнётся «Музыкальный калейдоскоп» – организаторы расскажут о жизненном пути и творческой деятельности маэстро, исполнят популярные песни и музыкальные произведения.
15 марта в 12.00 в Доме культуры «Академия» проведут музыкальный ринг «Этот мир придуман не нами...» – интерактивное соревнование, в котором зрители выберут лучшую композицию Александра Зацепина.
19 марта в 14.00 в Культурно-досуговом центре им. К. С. Станиславского состоится концерт «Кино и музыка едины», посвящённый 100-летию Александра Зацепина. В программе – самые яркие и любимые песни композитора из кинофильмов в исполнении творческих коллективов города.
В течение года в городских учреждениях культуры запланированы десятки тематических музыкальных программ, вечеров, конкурсов.
Завершит цикл мероприятий праздничный концерт Новосибирского городского духового оркестра, приуроченный ко Дню музыки и 100-летию Александра Зацепина, – 29 сентября в ДК им. М. Горького прозвучат культовые хиты из знаменитых фильмов: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие.
