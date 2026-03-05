Как Новосибирск отпразднует юбилей легендарного композитора Александра Зацепина?

10 марта 2026 года известный композитор Александр Сергеевич Зацепин будет отмечать 100-летний юбилей. Новосибирск, ставший колыбелью его творческого пути, готовится отметить это событие циклом ярких мероприятий, концертов и фестивалей.

Александр Сергеевич Зацепин стал символом целой эпохи отечественной культуры, написав более 300 песен и сочинив музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, полюбившимся миллионам зрителей разных поколений.

Композитор родился и сделал первые шаги в музыке именно в Новосибирске.

Наш земляк был удостоен различных званий и наград: «Народный артист РФ», «Заслуженный деятель искусств РФ». За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность композитор награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и удостоен Премии Дружбы народов «Белые журавли России».

Александр Сергеевич посвящает своё творчество родному Новосибирску: он написал специальную композицию к 130-летию города, и «новое музыкальное посвящение сибиряка», которое в 2025 году представили в День народного единства в Национальном центре «Россия» на гала-концерте проекта «Современная музыкальная карта России».

Праздничные мероприятия открыла Детская музыкальная школа № 1 имени А. С. Зацепина – 1 февраля в ней стартовал городской фестиваль «Музыкальный мир Зацепина». Молодые таланты в возрасте от 7 до 18 лет погружаются в творчество маэстро и представляют свои номера в дистанционном формате до 15 марта.