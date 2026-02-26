В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля состоится выставка «Константин Петров. Жизнь в искусстве»

Творчество титулованного художника во многом посвящено красоте российской природы и провинциальным городам.
В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирском государственном художественном музее состоится персональная выставка «Константин Петров. Жизнь в искусстве».
Константин Петров – видный деятель российского искусства, известный своими работами в области живописи и графики. Автор – Народный художник РФ, академик Российской академии художеств, возглавляет Управление по работе с регионами РАХ, занимает пост вице-президента в Творческом союзе художников России, кавалер Ордена Дружбы.
Художник проявляет особый интерес к жанрам пейзажа, натюрморта и портрета. На выставке «Константин Петров. Жизнь в искусстве» публика сможет увидеть более шестидесяти произведений, демонстрирующих многогранность таланта этого мастера.
Значительная часть пейзажей Петрова посвящена красоте российской природы и провинциальным городам. Петров обладает уникальным художественным видением и неповторимым стилем, создавая глубоко трогательные и поэтические произведения. В его творчестве прослеживаются традиции русской классической школы живописи. Искусствоведы отмечают, что творчество Петрова представляет собой яркое явление в современном российском искусстве. Его произведения отличаются особенной стилистикой, которая проявляется как в пейзажах, так и в жанровых композициях.
Константин Петров регулярно участвует во всероссийских и международных выставках, а также организует персональные выставки как в России, так и за рубежом. Петров является одним из организаторов и постоянным участником межрегиональных академических проектов «Живописная Россия» и «Красные ворота. Против течения».
Произведения художника находятся в коллекциях Государственного музея искусства народов Востока, ведущих региональных музеев России, Музея русского современного искусства Лю Минсю (КНР) и Художественного музея Сианя.
Среди наиболее известных работ Константина Петрова можно выделить живописные серии «Портреты», «Испания», «Натюрморты», «Дербент», «Кострома», «Монах», «Май», «Раздумья. Ковчег» и другие.
