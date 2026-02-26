В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля состоится выставка «Константин Петров. Жизнь в искусстве»

Константин Петров регулярно участвует во всероссийских и международных выставках, а также организует персональные выставки как в России, так и за рубежом. Петров является одним из организаторов и постоянным участником межрегиональных академических проектов «Живописная Россия» и «Красные ворота. Против течения».

Произведения художника находятся в коллекциях Государственного музея искусства народов Востока, ведущих региональных музеев России, Музея русского современного искусства Лю Минсю (КНР) и Художественного музея Сианя.

Среди наиболее известных работ Константина Петрова можно выделить живописные серии «Портреты», «Испания», «Натюрморты», «Дербент», «Кострома», «Монах», «Май», «Раздумья. Ковчег» и другие.

