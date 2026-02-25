Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Танцы! В Новосибирске» состоится Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического мастерства «РЭД ФЕСТ»

Среди направлений фестиваля — хореографический спектакль, воздушная гимнастика, а также смежные виды искусства с танцевальной тематикой: фото- и киноискусство, декоративно-прикладное и изобразительное творчество.

1 марта 2026 года в Новосибирске на площадке «Сибирь–Концерта» состоится VIII Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического мастерства «РЭД ФЕСТ» (RED FEST).

Конкурс проводится в двух форматах: очном и дистанционном. Направления охватывают хореографию во всех её формах, хореографический спектакль, воздушную гимнастику, а также смежные виды искусства с танцевальной тематикой: фотоискусство, киноискусство и декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Отдельным событием в рамках фестиваля станет кастинг артистов для участия в Новосибирском детском театре мюзикла.

В состав жюри войдут ведущие деятели культуры и искусства России. Андрей Зелтынь - главный балетмейстер Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» Кемеровской государственной филармонии имени Б.Т. Штокола, лауреат международных конкурсов балетмейстеров. Ксения Дёмина - доцент кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, мастер спорта России по спортивной гимнастике, обладатель Гран-При за лучшую балетмейстерскую работу на всероссийских и международных конкурсах. Виктор Смараков - участник телевизионного шоу «Танцы на ТНТ», победитель международных и всероссийских чемпионатов и баттлов по направлениям Hip Hop, House и Krump, основатель танцевальной школы One Moment.

