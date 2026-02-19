Картины Матисса, Сезана и других великих импрессионистов можно увидеть в Новосибирском художественном музее

Коллекция шедевров импрессионистов Пушкинского музея отправилась в турне по стране, одним из «пунктов путешествия» стал наш город.
В Новосибирском государственном художественном музее начала работу выставка «Импрессионисты в Сибири», представленная из собрания шедевров Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. На экспозиции представлено 30 картин, принадлежащих кисти Гюстава Курбе, Камиля Коро, Альфреда Сислея, Поля Сезанна, Анри Матисса, Альбера Марке и других художников, чьё творчество оказало влияние на развитие мирового искусства. Выставка «Импрессионисты в Сибири» стала долгожданным событием для региона, поскольку в коллекциях сибирских музеев работы этих художников ранее не были представлены.
Экспозиция включает три раздела: «Предыстория импрессионизма», «Импрессионизм и его время» и «Уроки импрессионизма». На примере шедевров из коллекции Пушкинского музея экспозиция покажет посетителям разные этапы развития художественного направления - от предыстории и перехода к пленэрной живописи до расцвета импрессионизма и его влияния на творчество последующих поколений художников.
Среди представленных работ — «Утро в Венеции» Камиля Коро, «Волна» Гюстава Курбе, «Опушка леса в Фонтенбло» Альфреда Сислея, «Осеннее утро в Эраньи» Камиля Писсарро, «Дорога в Понтуазе» Поля Сезанна, «Булонский лес» Анри Матисса.
Новосибирский художественный музей в выставочных залах экспозиции «Импрессионисты в Сибири» впервые внедрил систему музейного кадрирующего освещения, благодаря которой стали доступнее для восприятия шедевры искусства. НГХМ также разработал уникальную программу просветительских мероприятий, которая предусматривает в том числе авторские экскурсии. На выставке посетителям будет доступен аудиогид. Экспозиция будет работать по 12 апреля.
В текущем году коллекция шедевров импрессионистов Пушкинского музея впервые отправилась в подобное турне по городам России. Оно продлится до конца 2026 года. Проект охватывает шесть сибирских городов: Омск, Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск.
6+
Комментарии (0)