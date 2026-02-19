Картины Матисса, Сезана и других великих импрессионистов можно увидеть в Новосибирском художественном музее

Экспозиция включает три раздела: «Предыстория импрессионизма», «Импрессионизм и его время» и «Уроки импрессионизма». На примере шедевров из коллекции Пушкинского музея экспозиция покажет посетителям разные этапы развития художественного направления - от предыстории и перехода к пленэрной живописи до расцвета импрессионизма и его влияния на творчество последующих поколений художников.

Среди представленных работ — «Утро в Венеции» Камиля Коро, «Волна» Гюстава Курбе, «Опушка леса в Фонтенбло» Альфреда Сислея, «Осеннее утро в Эраньи» Камиля Писсарро, «Дорога в Понтуазе» Поля Сезанна, «Булонский лес» Анри Матисса.