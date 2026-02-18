От «Театрального поезда» до фестиваля «Кремний»: каким будет новосибирский календарь культурных событий — 2026?

Юрий Зимняков отметил, что всего в нашем регионе в этом году пройдет более 250 масштабных культурных событий международного, всероссийского и регионального уровней. В Новосибирской области запланировано более 40 международных проектов. Среди них премьера российско-китайского спектакля «Один день, что три осени», представленная Новосибирским государственным драматическим театром «Старый дом» в постановке режиссёра Дина Итера, участие делегации одаренных детей в первых молодёжных Дельфийских играх ШОС в Бишкеке, проведение международного фестиваля оркестров и ансамблей народных инструментов «Струны Сибири» на площадках Новосибирской филармонии, а также IV Международного фестиваля кукол «Перекрёстки», организатором которого выступает Новосибирский театр кукол.

Кроме того, в Государственном художественном музее откроется персональная выставка произведений современного китайского художника Сун Кэ. По словам министра, развитие международного сотрудничества остается одним из приоритетов: «Мы продолжаем укреплять культурные связи с зарубежными партнерами. Такие проекты позволяют расширять творческое взаимодействие и представлять наш регион на мировой культурной карте».

Значительная часть программы в этом году посвящена всероссийским проектам. Уже в конце февраля шесть театров Новосибирска представят свои постановки на фестивале-смотре «Атлас Театральной России» в Москве. В июне регион станет одной из площадок проекта «Театральный поезд», посвящённого 150-летию Союза театральных деятелей России. 26-27 июня на Михайловской набережной пройдёт Всероссийский фестиваль национальных культур. В августе на открытой площадке Театрального сквера у НОВАТа состоится международный фестиваль «Книжная Сибирь», а осенью — V Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». В декабре традиционно пройдёт Сибирский фестиваль керамики участием мастеров из соседних государств и российских регионов.