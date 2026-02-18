Новосибирский Центр культуры ЦК19 приглашает на открытие выставки «Люди, идолы и боги»

В фокусе внимания известного сибирского художника Вадима Иванкина —вопросы о смысле жизни, роли традиций и современного искусства.
19 февраля в 18.00 в Центре культуры ЦК19 откроется персональная выставка Вадима Иванкина «Люди, идолы и боги», cсообщает официальный сайт Новосибирска novo-sibirsk.ru. В экспозиции представлена живопись и графика.
Выставка известного сибирского художника раскроет глубокие размышления мастера о смысле жизни, роли традиций и современного искусства. Посетители смогут увидеть масштабную серию акварелей, которую художник создавал почти три десятилетия. Эта экспозиция станет настоящим погружением в художественный мир автора, наполненный философскими вопросами и поисками истины.
Несмотря на масштабность образов и обращение к вечным темам, как подчеркивает сам автор, эта выставка — прежде всего о людях. О каждом из нас и наших внутренних переживаниях.
Сложная иконописная манера и каноны православного искусства выбраны здесь не ради стилизации. Для художника это особый, возвышенный язык, способный передать подлинный масштаб человеческих эмоций. Традиции неоархаики и символы прошлого здесь оживают, чтобы заговорить о поисках и сомнениях человека XXI века.
Это исследование культурных кодов, в центре которого неизменно остаётся человек. Выставка приглашает не просто смотреть, а сопереживать, находя в каждом полотне отражение собственной жизни и чувств.
12+
