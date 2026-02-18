Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Новосибирский Центр культуры ЦК19 приглашает на открытие выставки «Люди, идолы и боги»

В фокусе внимания известного сибирского художника Вадима Иванкина —вопросы о смысле жизни, роли традиций и современного искусства.

cc19.ru

19 февраля в 18.00 в Центре культуры ЦК19 откроется персональная выставка Вадима Иванкина «Люди, идолы и боги», cсообщает официальный сайт Новосибирска novo-sibirsk.ru. В экспозиции представлена живопись и графика.

Выставка известного сибирского художника раскроет глубокие размышления мастера о смысле жизни, роли традиций и современного искусства. Посетители смогут увидеть масштабную серию акварелей, которую художник создавал почти три десятилетия. Эта экспозиция станет настоящим погружением в художественный мир автора, наполненный философскими вопросами и поисками истины.

Несмотря на масштабность образов и обращение к вечным темам, как подчеркивает сам автор, эта выставка — прежде всего о людях. О каждом из нас и наших внутренних переживаниях.

cc19.ru

Сложная иконописная манера и каноны православного искусства выбраны здесь не ради стилизации. Для художника это особый, возвышенный язык, способный передать подлинный масштаб человеческих эмоций. Традиции неоархаики и символы прошлого здесь оживают, чтобы заговорить о поисках и сомнениях человека XXI века.

Это исследование культурных кодов, в центре которого неизменно остаётся человек. Выставка приглашает не просто смотреть, а сопереживать, находя в каждом полотне отражение собственной жизни и чувств.

Вадим Иванкин родился в 1961 году в городе Рубцовске. Получил образование в Новосибирске, а позже стал профессором кафедры декоративно-монументального искусства Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Сегодня он активно участвует в культурной жизни страны и региона, являясь председателем Новосибирского отделения Союза художников России и заслуженным художником РФ.

