Новосибирский Центр культуры ЦК19 приглашает на открытие выставки «Люди, идолы и боги»

19 февраля в 18.00 в Центре культуры ЦК19 откроется персональная выставка Вадима Иванкина «Люди, идолы и боги», cсообщает официальный сайт Новосибирска novo-sibirsk.ru. В экспозиции представлена живопись и графика.

Выставка известного сибирского художника раскроет глубокие размышления мастера о смысле жизни, роли традиций и современного искусства. Посетители смогут увидеть масштабную серию акварелей, которую художник создавал почти три десятилетия. Эта экспозиция станет настоящим погружением в художественный мир автора, наполненный философскими вопросами и поисками истины.

Несмотря на масштабность образов и обращение к вечным темам, как подчеркивает сам автор, эта выставка — прежде всего о людях. О каждом из нас и наших внутренних переживаниях.