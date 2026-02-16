Истина — на дне античной керамики: в Новосибирском краеведческом музее откроется выставка «Искусство Древней Греции»

21 февраля в Краеведческом музее пройдет открытие выставки «Искусство Древней Греции», которая представит в Новосибирске экспонаты из собрания Государственного исторического музея, пишет kulturansk.ru. Античная керамика – узнаваемый символ культуры, географически удалённой от нас, но интеллектуально близкой и завораживающей. Наряду с архитектурой и скульптурой, чернофигурная и краснофигурная керамика являются своего рода «визитной карточкой» античной эпохи.

На выставке представлено более 160 экспонатов из собрания Государственного исторического музея. Наиболее ранние сосуды – изготовленные на Крите фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также микенские кратериски (XV–XIII веков до н.э.). Вазопись позднеархаического и классического времени иллюстрирована чернофигурной керамикой Коринфа и Афин. Расцвет древнегреческой вазописи VI–V веков до н.э. представлен чернофигурными и краснофигурными сосудами аттических мастеров. Особый интерес представляет серия пелик «керченского стиля» IV века до н.э., на которых изображены мифологические обитатели Северного Причерноморья. Экспонируются также изделия мастеров Южной Италии IV века до н.э. Наиболее поздние экспонаты – сосуды римского времени, маркирующие закат греческой культуры и возникновение нового имперского стиля, распространившегося в первых веках нашей эры на всю территорию Европы. Керамическая коллекция дополнена экспонатами античной эпохи – оружием, предметами быта, терракотовыми статуэтками.