Мировые премьеры и образовательная миссия: В Новосибирске обсудили предстоящий XIII Транссибирский Арт-Фестиваль

Транссибирский Арт-Фестиваль обсудили на пресс-конференции в ТАСС министр культуры региона Юрий Зимняков, художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова.

Министр культуры Юрий Зимняков отметил, что фестиваль является крупнейшим в стране проектом, и одним из самых значимых событий культурной жизни не только города Новосибирска, но всего региона, объединяя лучших музыкантов России и других стран.

«Уже традиционно, в тринадцатый раз, в марте-апреле наш город превращается в культурную столицу не только Сибири, но и России. Для жителей Новосибирской области это важное событие и возможность познакомиться и приобщиться к высокому искусству, возможность прийти навстречу с известными музыкантами. В этом году Транссибирский Арт-Фестиваль будет проходить с 17 марта по 8 апреля и за это время будет показано 18 концертов на нескольких площадках города Новосибирска и районов и городов Новосибирской области: в Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснозёрском. За 23 фестивальных дня Транссибирского Арт-Фестиваля для каждого жителя нашей Новосибирской области найдутся события по душе», – рассказал Юрий Зимняков.