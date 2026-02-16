Мировые премьеры и образовательная миссия: В Новосибирске обсудили предстоящий XIII Транссибирский Арт-Фестиваль

О том, каким будет весенний фестиваль, рассказал его идейный вдохновитель и художественный руководитель, народный артист России Вадим Репин.
Транссибирский Арт-Фестиваль обсудили на пресс-конференции в ТАСС министр культуры региона Юрий Зимняков, художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова.
Министр культуры Юрий Зимняков отметил, что фестиваль является крупнейшим в стране проектом, и одним из самых значимых событий культурной жизни не только города Новосибирска, но всего региона, объединяя лучших музыкантов России и других стран.
«Уже традиционно, в тринадцатый раз, в марте-апреле наш город превращается в культурную столицу не только Сибири, но и России. Для жителей Новосибирской области это важное событие и возможность познакомиться и приобщиться к высокому искусству, возможность прийти навстречу с известными музыкантами. В этом году Транссибирский Арт-Фестиваль будет проходить с 17 марта по 8 апреля и за это время будет показано 18 концертов на нескольких площадках города Новосибирска и районов и городов Новосибирской области: в Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснозёрском. За 23 фестивальных дня Транссибирского Арт-Фестиваля для каждого жителя нашей Новосибирской области найдутся события по душе», – рассказал Юрий Зимняков.
Идейный вдохновитель и художественный руководитель, народный артист России Вадим Репин рассказал о том, чем удивит предстоящий форум. На концерте-открытии за пульт Новосибирского академического симфонического оркестра встанет Федор Безносиков. Вместе с ним на сцену выйдет художественный руководитель форума Вадим Репин и блестящие вокалисты: сопрано Сесилия Кён Сон Хан (Ю.Корея), тенор Иосиф Никитенко и бас Ильдар Абдразаков.
Ежегодно Транссибирский Арт-фестиваль представляет мировые премьеры сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для Фестиваля. В этом году Фестиваль представит две премьеры и обе доверены Вадиму Репину: первая состоится в рамках концерта-открытия, вторая прозвучит в рамках камерного вечера «Вадим Репин и друзья».
Свое исполнительское мастерство в фестивальных программах представят как начинающие, так и опытные артисты: сопрано Анастасия Волкова, меццо-сопрано Юлия Никанорова, тенор Хунфэй Ли (Китай), бас Иоанн Грищенко, виолончелисты Нарек Ахназарян (Армения) и Севак Аванесян (Бельгия), пианисты Мирослав Култышев, Филипп Копачевский, Владимир Вишневский, Филипп Руденко, с сольной программой в Новосибирске выступит Джордж Харлионо (Великобритания).
От фестиваля к фестивалю расширяется кросс-жанровая составляющая форума: феерию фламенко в Новосибирске и области представит один из самых ярких пианистов, пропагандистов и учителей сегодняшнего фламенко Пабло Рубен Мальдонадо (Испания), вечер джаза подарит Теона Контридзе, а на Большой сцене НОВАТа пройдет грандиозная программа «Кармен-сюита» с участием примы Большого театра России Светланы Захаровой в главной роли.
Также Вадим Репин подробно рассказал об образовательной части фестиваля:
– Образовательной программе мы уделяем большое внимание с первого фестиваля. Она постоянно растет и развивается. Эта программа с годами стала максимально концентрированной и охватывает максимально художественно и географически этот процесс. Мастер-курсы – это следующий этап, это расширение возможностей образовательный программы. Сейчас я специально приехал на занятия в Новосибирск на неделю и все мое время здесь будет посвящено этому процессу. Программа мастер-курсов будет идти весь год, и мы стараемся в ней сделать смысловой акцент на педагогов, которые всю свою жизнь растят молодые таланты.
Почти с самого рождения форума огромное внимание уделялось общению с детьми и молодежью, передаче уникального опыта и мастерства. В дни фестиваля пройдет 12 мастер-классов проекта «Просто общайся со звездой» по направлениям: академический вокал, народные инструменты, джаз, фламенко, фортепиано, виолончель и другие. Мастер-классы проходят на ведущих образовательных и культурных площадках Новосибирска, и позволяют максимально расширить аудиторию участников и обеспечить доступ к образовательным событиям студентам различных музыкальных и творческих направлений.
Молодые музыканты, прошедшие мастер-курсы в рамках образовательной программы Транссибирского Арт-фестиваля, примут участие в уникальном концерте «Звезды нового поколения» с Филармоническим камерным оркестром Новосибирска под управлением Арсентия Ткаченко.
Руководитель филармонии Анна Терешкова рассказала об уникальном проекте ВСЕОНИ – Сибирь, который впервые примет участие в Фестивале. Это Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов – постоянно действующий молодежный «оркестр-академия», масштабный музыкальный проект, не имеющий аналогов в России. В составе коллектива выступают выпускники и учащиеся музыкальных вузов из более чем 30 регионов России, а также молодые исполнители из Беларуси, Сербии, Монголии, Абхазии, Казахстана в возрасте от 17 до 27 лет, прошедшие конкурсный отбор. Он объединил более 80 молодых музыкантов из 28 регионов страны. «В Год единства народов России, который объявил наш Президент, этот концерт станет событием общероссийского масштаба. Мультикультурный и многонациональный коллектив выступит 17 марта в Бердске, а 18 марта в Зале имени Каца. В программе – как классические шедевры, так и яркая, талантливая, впечатляющая музыка XX и XXI веков», – подчеркнула Анна Терешкова.
Транссибирский Арт-Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области.
Фото: Антон Шутов, ТАСС
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области
12+
