В Новосибирске пройдет первый фестиваль академического хорового искусства «Поет молодежь России»

Участниками всероссийского фестиваля станут хоровые коллективы из Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска и других городов.
В программе — концертные программы, творческие встречи и мастер-классы, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Фестиваль продлится с 13 по 16 февраля 2026 года и соберет академические юношеские и молодежные хоровые коллективы из Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска, Барнаула, Новосибирска. Организаторами выступает «Сибирь-Концерт» совместно с Новосибирской государственной консерваторией имени Глинки, при поддержке правительства Новосибирской области и регионального министерства культуры.
Торжественное открытие состоится 13 февраля 2026 года в концертном зале «Сибирь-концерт» и станет главным стартом фестиваля. Оно будет посвящено творческому наследию Георгия Свиридова и Сергея Есенина. Для зрителей подготовлено монументальное исполнение «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридова. Это одно из самых масштабных и эмоционально насыщенных произведений русской хоровой музыки. В концертной программе примут участие пять ведущих хоровых коллективов из Новосибирска и Красноярска в сопровождении оркестра народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
Концерт 14 февраля 2026 года в Большом зале консерватории представит панораму молодежных хоровых коллективов России с разнообразной программой от классических образцов академического хорового искусства до современных опусов, джазовых стандартов и оригинальных обработок народной музыки.
В рамках фестиваля 15 февраля состоится концерт духовной музыки. Тринадцать молодежных хоровых коллективов представят шедевры русской духовной музыки в храмовом пространстве Вознесенского Кафедрального собора.
Торжественным финалом станет гала-концерт участников. Первый всероссийский фестиваль академического хорового искусства «Поет молодежь России» завершится палитрой самых ярких, знаковых номеров в исполнении лучших молодежных коллективов страны 16 февраля на площадке «Сибирь-концерт».
6+
Комментарии (0)