В Новосибирске пройдет первый фестиваль академического хорового искусства «Поет молодежь России»

Концерт 14 февраля 2026 года в Большом зале консерватории представит панораму молодежных хоровых коллективов России с разнообразной программой от классических образцов академического хорового искусства до современных опусов, джазовых стандартов и оригинальных обработок народной музыки.

В рамках фестиваля 15 февраля состоится концерт духовной музыки. Тринадцать молодежных хоровых коллективов представят шедевры русской духовной музыки в храмовом пространстве Вознесенского Кафедрального собора.