«Бесы» на большом экране: спектакль новосибирского театра «Красный факел» увидят зрители по всей России

Театр «Красный факел» и проект TheatreHD представляют на большом экране спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского, сообщает пресс-служба регионального минкульта. 27 февраля российская премьера в кино пройдет в Москве: в кинотеатре «Иллюзион» о работе над постановкой расскажут режиссер Андрей Прикотенко, актеры Александр Поляков и Никита Воробьев и креативный продюсер театра Василий Вагин. C 1 марта «Бесов» можно будет увидеть на киноэкранах 70 городов России. 4 марта видеоверсия спектакля будет показана в Центре культуры и отдыха «Победа». В Новосибирске спектакль представят и обсудят вместе со зрителями исполнители центральных ролей Александр Поляков, Никита Воробьев, Александр Жуликов, Елена Жданова и Константин Телегин.
«Бесы» в интерпретации театра «Красный факел» – одна из самых ярких премьер современной российской сцены. В трактовке режиссера Андрея Прикотенко психологическая драма превращается в размышление о России с ее вечным поиском смыслов и разрушительным желанием идти за великой идеей, не считаясь с ценой и жертвами.
«Это величайшее и самое сложное произведение русской литературы, — рассказывает режиссер спектакля «Бесы», художественный руководитель театра «Красный факел» Андрей Прикотенко. — Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского очень сложен для сценической композиции. Тем интереснее и ответственнее дело, за которое мы взялись. Ставрогин, Верховенский, Шатов и примкнувший к этой компании позднее Кириллов, как это бывает с молодежью в любые времена, недовольны миром, в котором живут. Они хотят его изменить, улучшить или разрушить, осознают себя как поколение, которому предстоит очистить человечество от предрассудков, и попадают под влияние радикальных идей, приводящих к трагическому финалу. Все линии соединяет фигура Ставрогина, наделенного окружением сверхчертами, которыми он вовсе не обладает».
При всей мрачности и трагизме сюжета новосибирские «Бесы» невероятно красивый и стильный спектакль, чье контрастное визуальное решение и блистательные актерские работы работают в идеальной связке со словом и духом Достоевского. История о фанатиках, для которых идея борьбы важнее жизни людей, отзывается в сегодняшних зрителях не менее остро, чем сто пятьдесят лет назад, когда был написан роман.
«Пространство “Бесов” ‒ это космос, — подчеркивает режиссер спектакля Андрей Прикотенко. — Из абсолютного ничто появляется Ставрогин ‒ человек со сложнейшей душой. А за ним возникает образ горящего храма, который превращается в многослойный, хитроумный, очень выразительный символ. Горит город, горит храм души, и абсолютное чистое пространство, позволяющее нам в спектакле оторваться от быта, окутывается гарью, пеплом. Эти маленькие черные частицы, точно бесы, кружат над человеком, пока он проживает свою жизнь».
В Новосибирске «Бесов» будут показывать в кинотеатре «Победа» 4 марта (начало в 18:30)
Фото: Василий Вагин
