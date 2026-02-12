«Бесы» на большом экране: спектакль новосибирского театра «Красный факел» увидят зрители по всей России

Театр «Красный факел» и проект TheatreHD представляют на большом экране спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского, сообщает пресс-служба регионального минкульта. 27 февраля российская премьера в кино пройдет в Москве: в кинотеатре «Иллюзион» о работе над постановкой расскажут режиссер Андрей Прикотенко, актеры Александр Поляков и Никита Воробьев и креативный продюсер театра Василий Вагин. C 1 марта «Бесов» можно будет увидеть на киноэкранах 70 городов России. 4 марта видеоверсия спектакля будет показана в Центре культуры и отдыха «Победа». В Новосибирске спектакль представят и обсудят вместе со зрителями исполнители центральных ролей Александр Поляков, Никита Воробьев, Александр Жуликов, Елена Жданова и Константин Телегин.

«Бесы» в интерпретации театра «Красный факел» – одна из самых ярких премьер современной российской сцены. В трактовке режиссера Андрея Прикотенко психологическая драма превращается в размышление о России с ее вечным поиском смыслов и разрушительным желанием идти за великой идеей, не считаясь с ценой и жертвами.