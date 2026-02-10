Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Шостакович, Малер, Моцарт и другие: какой будет программа XIII Транссибирского Арт-Фестиваля?

В этом году зрителям представят кроссжанровые проекты, где компанию музыке составят хореография и литература.

В 2026 году концертная программа представит выступления звезд академической музыки, мировые премьеры, концерты камерной музыки и мастер-курсы от ведущих мастеров сцены.

Программа также насыщена кроссжанровыми проектами, где с классической музыкой соседствуют этника, танец и литературные шедевры. Всю палитру жанрового многообразия представят артисты фестиваля: художественный руководитель форума Вадим Репин и выдающиеся российские и зарубежные артисты. 

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль будет проходить в Новосибирске с 17 марта по 8 апреля.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

 

17 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

СНОВА В ПУТЬ!

Открытие фестиваля

Новосибирский академический симфонический оркестр

Вадим Репин, скрипка

Ильдар Абдразаков, бас

Сесилия Кён Сон Хан, сопрано

Иосиф Никитенко, тенор

Дирижер Федор Безносиков

12+

  

18 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ВСЕОНИ-СИБИРЬ

В концерте принимает участие Вадим Репин, скрипка

Всероссийский молодежный оркестр-академия национальных инструментов (ВСЕОНИ)

Константин Захарато, балалайка

Михаил Дзюдзе, балалайка-контрабас

Юрий Шишкин, баян

Кристина Фиш, домра

Дирижер – Андрей Долгов

12+

 

20 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ПУЛЬС РОМАНТИЗМА

Московский государственный академический симфонический оркестр

Нарек Ахназарян, виолончель

Дирижер Иван Никифорчин

12+

 

21 марта 18:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

МАЛЕР – МОЦАРТ – ШОСТАКОВИЧ

Новосибирский академический симфонический оркестр

Владимир Вишневский, фортепиано

Филипп Руденко, фортепиано

Дирижер Димитрис Ботинис

12+

23 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Филармонический камерный оркестр

Участники Молодежной программы Транссибирского Арт-Фестиваля

В концерте принимают участие:

Вадим Репин, скрипка

Мирослав Култышев, фортепиано

Дирижер Арсентий Ткаченко

12+

 

24 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Новосибирский академический симфонический оркестр

Мирослав Култышев, фортепиано

Дирижер Боян Суджич

12+

 

27 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ФЛАМЕНКО

Пабло Рубен Мальдонадо, фортепиано

Диего Герреро, канте (фламенко-вокал), перкуссия

Карен Рубио Луго, байле (фламенко-танец)

Панчо Браньяс, перкуссия (кахон, ударные)

Стефан Жене, виолончель

12+

 

29 марта 18:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

БАХ. БРАНДЕНБУРГСКИЕ КОНЦЕРТЫ

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Дирижер Юрий Башмет

12+

  

30 марта 19:00

Сибирь-Концерт

ФОЛК-ГРУППА «ОТАВА Ё»

Государственный академический Сибирский русский народный хор

Художественный руководитель Андрей Липихин

12+

 

31 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ВАДИМ РЕПИН И ДРУЗЬЯ

Вадим Репин, скрипка

Севак Аванесян, виолончель

Дмитрий Шишкин, фортепиано

12+

2 апреля 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ВЕРДИ. РЕКВИЕМ

Новосибирский академический симфонический оркестр

Новосибирская хоровая капелла

Дирижер – Клеман Нонсьё

Анастасия Волкова, сопрано

Юлия Никанорова, меццо-сопрано

Хунфэй Ли, тенор

Иоанн Грищенко, бас

12+

 

4 апреля 18:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ДЫХАНИЕ КЛАССИКИ

Джордж Харлионо, фортепиано

12+

 

5 апреля 18:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

АНТИХИТ

Вечер джаза

Теона Контридзе, вокал

Евгений Лебедев, фортепиано

Александр Ахмаев, ударные

Константин Сафьянов, саксофон

Александр Папий, гитара

Антон Ревнюк, бас-гитара

12+

 

8 апреля 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Новосибирский академический симфонический оркестр

Вадим Репин, скрипка

Александр Рудин, виолончель

Сергей Давыдченко, фортепиано

Дирижер Гюнтер Нойхольд

12+

 

