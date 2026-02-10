Шостакович, Малер, Моцарт и другие: какой будет программа XIII Транссибирского Арт-Фестиваля?

В этом году зрителям представят кроссжанровые проекты, где компанию музыке составят хореография и литература.
В 2026 году концертная программа представит выступления звезд академической музыки, мировые премьеры, концерты камерной музыки и мастер-курсы от ведущих мастеров сцены.
Программа также насыщена кроссжанровыми проектами, где с классической музыкой соседствуют этника, танец и литературные шедевры. Всю палитру жанрового многообразия представят артисты фестиваля: художественный руководитель форума Вадим Репин и выдающиеся российские и зарубежные артисты.
XIII Транссибирский Арт-Фестиваль будет проходить в Новосибирске с 17 марта по 8 апреля.
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
17 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
СНОВА В ПУТЬ!
Открытие фестиваля
Новосибирский академический симфонический оркестр
Вадим Репин, скрипка
Ильдар Абдразаков, бас
Сесилия Кён Сон Хан, сопрано
Иосиф Никитенко, тенор
Дирижер Федор Безносиков
12+
18 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ВСЕОНИ-СИБИРЬ
В концерте принимает участие Вадим Репин, скрипка
Всероссийский молодежный оркестр-академия национальных инструментов (ВСЕОНИ)
Константин Захарато, балалайка
Михаил Дзюдзе, балалайка-контрабас
Юрий Шишкин, баян
Кристина Фиш, домра
Дирижер – Андрей Долгов
12+
20 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ПУЛЬС РОМАНТИЗМА
Московский государственный академический симфонический оркестр
Нарек Ахназарян, виолончель
Дирижер Иван Никифорчин
12+
21 марта 18:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
МАЛЕР – МОЦАРТ – ШОСТАКОВИЧ
Новосибирский академический симфонический оркестр
Владимир Вишневский, фортепиано
Филипп Руденко, фортепиано
Дирижер Димитрис Ботинис
12+
23 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ЗВЕЗДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Филармонический камерный оркестр
Участники Молодежной программы Транссибирского Арт-Фестиваля
В концерте принимают участие:
Вадим Репин, скрипка
Мирослав Култышев, фортепиано
Дирижер Арсентий Ткаченко
12+
24 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Новосибирский академический симфонический оркестр
Мирослав Култышев, фортепиано
Дирижер Боян Суджич
12+
27 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ФЛАМЕНКО
Пабло Рубен Мальдонадо, фортепиано
Диего Герреро, канте (фламенко-вокал), перкуссия
Карен Рубио Луго, байле (фламенко-танец)
Панчо Браньяс, перкуссия (кахон, ударные)
Стефан Жене, виолончель
12+
29 марта 18:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
БАХ. БРАНДЕНБУРГСКИЕ КОНЦЕРТЫ
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер Юрий Башмет
12+
30 марта 19:00
Сибирь-Концерт
ФОЛК-ГРУППА «ОТАВА Ё»
Государственный академический Сибирский русский народный хор
Художественный руководитель Андрей Липихин
12+
31 марта 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ВАДИМ РЕПИН И ДРУЗЬЯ
Вадим Репин, скрипка
Севак Аванесян, виолончель
Дмитрий Шишкин, фортепиано
12+
2 апреля 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ВЕРДИ. РЕКВИЕМ
Новосибирский академический симфонический оркестр
Новосибирская хоровая капелла
Дирижер – Клеман Нонсьё
Анастасия Волкова, сопрано
Юлия Никанорова, меццо-сопрано
Хунфэй Ли, тенор
Иоанн Грищенко, бас
12+
4 апреля 18:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ДЫХАНИЕ КЛАССИКИ
Джордж Харлионо, фортепиано
12+
5 апреля 18:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
АНТИХИТ
Вечер джаза
Теона Контридзе, вокал
Евгений Лебедев, фортепиано
Александр Ахмаев, ударные
Константин Сафьянов, саксофон
Александр Папий, гитара
Антон Ревнюк, бас-гитара
12+
8 апреля 19:00
Государственный концертный зал имени А. М. Каца
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Новосибирский академический симфонический оркестр
Вадим Репин, скрипка
Александр Рудин, виолончель
Сергей Давыдченко, фортепиано
Дирижер Гюнтер Нойхольд
12+
Комментарии (0)