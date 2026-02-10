Шостакович, Малер, Моцарт и другие: какой будет программа XIII Транссибирского Арт-Фестиваля?

В 2026 году концертная программа представит выступления звезд академической музыки, мировые премьеры, концерты камерной музыки и мастер-курсы от ведущих мастеров сцены.

Программа также насыщена кроссжанровыми проектами, где с классической музыкой соседствуют этника, танец и литературные шедевры. Всю палитру жанрового многообразия представят артисты фестиваля: художественный руководитель форума Вадим Репин и выдающиеся российские и зарубежные артисты.

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль будет проходить в Новосибирске с 17 марта по 8 апреля.



ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

17 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

СНОВА В ПУТЬ!

Открытие фестиваля

Новосибирский академический симфонический оркестр

Вадим Репин, скрипка

Ильдар Абдразаков, бас

Сесилия Кён Сон Хан, сопрано

Иосиф Никитенко, тенор

Дирижер Федор Безносиков

12+

18 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ВСЕОНИ-СИБИРЬ

В концерте принимает участие Вадим Репин, скрипка

Всероссийский молодежный оркестр-академия национальных инструментов (ВСЕОНИ)

Константин Захарато, балалайка

Михаил Дзюдзе, балалайка-контрабас

Юрий Шишкин, баян

Кристина Фиш, домра

Дирижер – Андрей Долгов

12+

20 марта 19:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

ПУЛЬС РОМАНТИЗМА

Московский государственный академический симфонический оркестр

Нарек Ахназарян, виолончель

Дирижер Иван Никифорчин

12+

21 марта 18:00

Государственный концертный зал имени А. М. Каца

МАЛЕР – МОЦАРТ – ШОСТАКОВИЧ

Новосибирский академический симфонический оркестр

Владимир Вишневский, фортепиано

Филипп Руденко, фортепиано

Дирижер Димитрис Ботинис

12+