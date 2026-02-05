В новосибирском Музее природы откроется выставка «Ботанический портрет Сибири»

На выставке представят более 60 акварельных и графических работ членов Ассоциации Художников Ботанического Искусства. Экспозиция познакомит зрителей с разнообразным миром сибирской природы: северная морошка, вековые сосны, изящные лисички и другие представители местной флоры. Поскольку растения существуют в окружении живых организмов, художники-ботанисты нередко включают в свои работы изображения бабочек, жуков, ящериц и птиц.

Сегодня ботаническая иллюстрация востребована не только в научных изданиях и альбомах. Она активно используется и в оформлении интерьеров.

6 февраля в 16:00. Вход на открытие свободный.

Выставка в Музее природы продлится до 22 марта 2026 года.

0+