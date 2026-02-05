Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В новосибирском Музее природы откроется выставка «Ботанический портрет Сибири»

Гости музея познакомятся с колоритной локальной флорой, отраженной в акварельных и графических работах художников.

На выставке представят более 60 акварельных и графических работ членов Ассоциации Художников Ботанического Искусства. Экспозиция познакомит зрителей с разнообразным миром сибирской природы: северная морошка, вековые сосны, изящные лисички и другие представители местной флоры. Поскольку растения существуют в окружении живых организмов, художники-ботанисты нередко включают в свои работы изображения бабочек, жуков, ящериц и птиц.

Сегодня ботаническая иллюстрация востребована не только в научных изданиях и альбомах. Она активно используется и в оформлении интерьеров.

6 февраля в 16:00. Вход на открытие свободный.

Выставка в Музее природы продлится до 22 марта 2026 года.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: