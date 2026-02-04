Экспозиция «Райские яблочки» в Новосибирском художественном музее — техники европейской живописи и этнические мотивы

Работы известной бурятской художницы Аллы Цыбиковой объединяют в себе разные культурные традиции и восхищают своей фантазийностью.
На открытии выставки общее внимание было приковано к ярко выраженной индивидуальности работ Аллы Цыбиковой. Особо подчеркивалось уникальное сочетание в ее творчестве приемов европейской живописи с этническими мотивами.
В экспозиции представлено более 90 произведений – живописные и акварельные работы мастера, аппликации и гобелены погрузят зрителя в волшебный мир фантазий и видений художницы. Отдельное место в экспозиции занимают небольшие деревянные панно, так называемые «дощечки», которым автор уделяла первостепенное значение и которые, несомненно, привлекут внимание посетителей.
Кроме того, зрители могут увидеть масштабный экспонат – занавес Бурятского кукольного театра «Ульгер», являющийся воспроизведением работы Аллы Цыбиковой, выполненной в технике аппликации с применением шелка, бархата, бисера и декоративной тесьмы.
