Центр культуры ЦК19 приглашает новосибирцев на выставку «Молодой дизайн – 2025. БУДУЩЕЕ»

Экспозиция обращается к актуальным вопросам нашего времени: отношения человека и технологий, экология, новые формы коммуникации и личной идентичности.
«Молодой дизайн» – знаковый молодёжный выставочный проект Новосибирского регионального отделения Союза дизайнеров России, который уже в восьмой раз собирает перспективных дизайнеров и художников страны в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает kulturansk.ru. В этом году тема выставки – «БУДУЩЕЕ», кураторы и участники бросают вызов самому неизведанному – завтрашнему дню.
В экспозиции представлено более 60 работ молодых авторов, охватывающих такие направления, как графический дизайн, инсталляция, фотография и видео-арт. Эти работы-размышления предлагают зрителю погрузиться в дискуссию о том, будет ли наше завтра стерильно-технологичным или по-человечески тёплым, станет ли дизайн инструментом спасения или контроля. Цель проекта — создать уникальное пространство, где искусство и будущее пересекаются, открывая новые горизонты восприятия реальности.
«Эта выставка — мост между сегодня и завтра, построенный молодыми дизайнерами. Они не дают готовых ответов, это размышления “как может быть, если…”. Их работы — это приглашение к диалогу о том, как с помощью дизайна сделать это будущее более человечным, экологичным и осмысленным. Приходите и найдите свой ответ», — делятся кураторы проекта Виктория Бабикова и Лина Иванишина.
Для создания многоголосой картины кураторы предложили авторам 12 направлений для творческого поиска — от «Интуитивного интерфейса» и «Дизайна бессознательного» до «Генеративной доброты» и «Ностальгии завтрашнего дня». Такой широкий спектр тем гарантирует неожиданные визуальные решения и глубокие концепции. Тема «Будущее» не имеет границ и провоцирует на самые смелые эксперименты.
