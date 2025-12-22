Центр культуры ЦК19 приглашает новосибирцев на выставку «Молодой дизайн – 2025. БУДУЩЕЕ»

«Молодой дизайн» – знаковый молодёжный выставочный проект Новосибирского регионального отделения Союза дизайнеров России, который уже в восьмой раз собирает перспективных дизайнеров и художников страны в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает kulturansk.ru. В этом году тема выставки – «БУДУЩЕЕ», кураторы и участники бросают вызов самому неизведанному – завтрашнему дню.

В экспозиции представлено более 60 работ молодых авторов, охватывающих такие направления, как графический дизайн, инсталляция, фотография и видео-арт. Эти работы-размышления предлагают зрителю погрузиться в дискуссию о том, будет ли наше завтра стерильно-технологичным или по-человечески тёплым, станет ли дизайн инструментом спасения или контроля. Цель проекта — создать уникальное пространство, где искусство и будущее пересекаются, открывая новые горизонты восприятия реальности.