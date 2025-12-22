Рахманинов, джаз и звезды балета: какой была музыкальная программа Рождественского фестиваля в Новосибирске?

Международный Рождественский фестиваль искусств в Новосибирской филармонии представил сибирской публике разножанровые программы с участием приглашенных звезд музыки, балета и театра. Девять концертов лучших исполнителей современности за две недели представили несколько жанров: от академической классики и джаза до экспериментального концерта-квартирника известного телеведущего Дмитрия Губерниева. Ярким акцентом стало участие в одном фестивале сразу трёх выдающихся пианистов современности: Владимира Вишневского, Бориса Березовского и китайского пианиста-виртуоза Жуй Мина.

Народный артист России, постоянный резидент Первого канала Сергей Жилин вместе со своим оркестром «Фонограф-Джаз-Квинтет» представил программу «Русское. Избранное»: хит-коллекция музыки Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова в джазовой обработке. Сам Сергей Жилин выступил сразу в нескольких ролях – вел концерт, дирижировал и играл на рояле.