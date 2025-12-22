Рахманинов, джаз и звезды балета: какой была музыкальная программа Рождественского фестиваля в Новосибирске?

Одним из ярких акцентов биеннале стало выступление телеведущего и спортивного комментатора Дмитрий Губерниев с группой Guber Band.
В Новосибирске завершилась филармоническая программа XVI Международного Рождественского фестиваля искусств театрализованный гала-концерт: перед зрителями развернулась история становления отечественного балета, ставшего визитной карточкой российской культуры. Программа «Классика русского балета» стала премьерной для Новосибирска, проект подготовили и представили звезды Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова. Номера программы исполняли заслуженные артисты России и солисты Большого театра, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, театра «Кремлевский балет», а также солисты НОВАТа. Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко выступил не только как исполнитель, но и в качестве режиссера и ведущего вечера.
Международный Рождественский фестиваль искусств в Новосибирской филармонии представил сибирской публике разножанровые программы с участием приглашенных звезд музыки, балета и театра. Девять концертов лучших исполнителей современности за две недели представили несколько жанров: от академической классики и джаза до экспериментального концерта-квартирника известного телеведущего Дмитрия Губерниева. Ярким акцентом стало участие в одном фестивале сразу трёх выдающихся пианистов современности: Владимира Вишневского, Бориса Березовского и китайского пианиста-виртуоза Жуй Мина.
Народный артист России, постоянный резидент Первого канала Сергей Жилин вместе со своим оркестром «Фонограф-Джаз-Квинтет» представил программу «Русское. Избранное»: хит-коллекция музыки Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова в джазовой обработке. Сам Сергей Жилин выступил сразу в нескольких ролях – вел концерт, дирижировал и играл на рояле.
Ещё один джазовый концерт, но уже в классическом воплощении жанра, представил пианист и вокалист Олег Аккуратов со своим трио. В программу «Снежный джаз» вошли джазовые стандарты и авторские композиции.
Премьерная программа «Ноты и рифмы времени» соединила творчество сразу двух известных российских деятелей: пианиста Бориса Березовского — заслуженного артиста Российской Федерации и Влада Маленко — актера, режиссера, поэта, ведущего Первого канала.
В рамках фестиваля в Зале имени Каца выступил известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вместе с профессиональными музыкантами – группой Guber Band.
