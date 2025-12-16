Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Нашей наря́ды лучше нет»: новосибирцам показали подлинные русские костюмы XIX века

Экспонаты выставки — наряды с характерными чертами русского народного костюма: многослойностью, простотой кроя элементов и обилием декоративной отделки.

В главном здании Краеведческого музея открылась выставка «Нашей наря́ды лучше нет». На выставке, посвященной многообразию русского костюма, демонстрируются экспонаты из фондов Российского этнографического музея.

«Русский народный костюм — это не просто предмет декоративно-прикладного искусства, а подлинное историческое свидетельство, в котором зашифрованы мировоззрение, традиции и духовная сила нашего народа. Открывая сегодняшнюю выставку, мы знакомим зрителей с красотой старинных нарядов, мы возвращаем в современность культурные коды, которые формировали национальную идентичность на протяжении веков. Такие проекты имеют огромную ценность для Новосибирской области. Они укрепляют интерес к корням, пробуждают уважение к мастерству наших предков и вдохновляют новые поколения на сохранение и развитие культурного наследия России», — отметила на открытии выставки министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

В зале представлено 20 мужских и женских нарядов, а также значительные группы отдельных костюмных деталей – рубахи, сарафаны, верхняя одежда и обувь, бытовавшие преимущественно в XIX – начале ХХ столетия в разных губерниях России.

Выставка представляет особенности комплекса русской народной одежды, который сложился на протяжении веков в зависимости от региона, пола и возраста.

