«Нашей наря́ды лучше нет»: новосибирцам показали подлинные русские костюмы XIX века

«Русский народный костюм — это не просто предмет декоративно-прикладного искусства, а подлинное историческое свидетельство, в котором зашифрованы мировоззрение, традиции и духовная сила нашего народа. Открывая сегодняшнюю выставку, мы знакомим зрителей с красотой старинных нарядов, мы возвращаем в современность культурные коды, которые формировали национальную идентичность на протяжении веков. Такие проекты имеют огромную ценность для Новосибирской области. Они укрепляют интерес к корням, пробуждают уважение к мастерству наших предков и вдохновляют новые поколения на сохранение и развитие культурного наследия России», — отметила на открытии выставки министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.