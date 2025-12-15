Новосибирский художественный музей приглашает познакомиться с современным керамическим искусством

В новой экспозиции представлено более тысячи работ, выполненных в различных техниках.
В Новосибирском художественном музее открылась выставка XXI Международного Сибирского фестиваля керамики. Выставка представлена музеем совместно с Некоммерческим фондом «Центр народной ремесленной культуры».
Крупнейшая за Уралом творческая площадка, посвящённая древнему виду ремесла декоративно-прикладного искусства, демонстрирует срез современного керамического искусства России и ближнего зарубежья. Сибирский фестиваль керамики – масштабное событие в мире керамического искусства, объединяющее мастеров, педагогов, юных керамистов, студентов и просто любителей керамики.
На площадке Новосибирского художественного музея выставка проходит в 16-й раз и является смой крупной выставкой современной керамики Сибири.
В 2025 году фестиваль проходит под темой «Звучание Сибири», раскрывая многоголосие региональных традиций, природных мотивов и современных интерпретаций керамического искусства.
В своих работах мастера передают природные ритмы через образы тайги, рек, гор и северного сияния, этнические мотивы, переосмысляя орнаменты, мифы и ремёсла коренных народов Сибири. Также в работах прослеживается современный контекст – эксперименты с формами и технологиями, вдохновлённые сибирским ландшафтом и культурой.
В экспозиции представлены авторские выставочные проекты, такие как «Агит-фарфор. Эпоха фестиваля», «Другая весна», «ТуркСиб. Путь творчества и дружбы 2025».
0+
Комментарии (0)