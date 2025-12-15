Новосибирский художественный музей приглашает познакомиться с современным керамическим искусством

В своих работах мастера передают природные ритмы через образы тайги, рек, гор и северного сияния, этнические мотивы, переосмысляя орнаменты, мифы и ремёсла коренных народов Сибири. Также в работах прослеживается современный контекст – эксперименты с формами и технологиями, вдохновлённые сибирским ландшафтом и культурой.

В экспозиции представлены авторские выставочные проекты, такие как «Агит-фарфор. Эпоха фестиваля», «Другая весна», «ТуркСиб. Путь творчества и дружбы 2025».

0+