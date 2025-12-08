Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новосибирск — первый город в гастрольном туре масштабного проекта «Ноты и рифмы времени»

Цель проекта — объединить современную поэзию и шедевры классической музыки, создав уникальную атмосферу для зрителей.

phil-nsk.ru

11 декабря в Новосибирске стартует проект «Ноты» и рифмы времени», сообщает пресс-служба регионального минкульта. Литературно-музыкальная композиция представит именитых мастеров мировой и отечественной сцены: Бориса Березовского, фортепиано, художественного руководителя проекта и заслуженного артиста РФ, Елену Таросян, скрипка.

В постановке используются стихи современных поэтов Владислава Маленко и Ольги Ершовой, которые будут гармонично сочетаться с музыкальным сопровождением классических шедевров. Авторы проекта пианист Борис Березовский и поэт Влад Маленко.
 
На карте проекта семь городов гастролей: Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва и «Территория культуры Росатома». Участие умных городов Росатома в проекте проходит в рамках 80-летия отечественной атомной промышленности. Для учащихся школ искусств атомгородов проведут мастер-классы от мастеров мировой сцены.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

