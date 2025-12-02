В честь 130-летия Сергея Есенина: новосибирцев приглашают на Гала-концерт фестиваля «Рудою солнца посеян свет»

Концерт состоится в эту субботу, 6 декабря, в доме культуры «Октябрьской революции».
6 декабря в Новосибирске состоится Гала-концерт фестиваля «Рудою солнца посеян свет», приуроченного к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В программе Гала-концерта:
- Мастер-класс от доцента кафедры музыкального воспитания и художественного слова Новосибирского государственного театрального института, председателя жюри фестиваля Натальи Зубковой
- Проект «Пространство голоса» представит программу-автобиографию Сергея Есенина, песни на стихи всенародно любимого поэта, написанные в годы повествования. В программе, так же примут участие победители фестиваля
- Выступление победителей фестиваля «Рудою солнца посеян свет»
- Церемония награждения
Гала-концерт масштабного культурно-просветительского проекта пройдет на площадке ДК «Октябрьской революции».
12+
