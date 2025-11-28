«Сны Сибири»: завораживающая выставка открылась в Новосибирском художественном музее

В Новосибирском художественном музее состоялось открытие масштабной выставки «Сны Сибири». Проект, объединивший историю, археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представлен музеем совместно с Фондом развития науки и культуры «Таволга» (Москва).

В экспозиции около 100 оригинальных экспонатов – археологических артефактов из федеральных и региональных музеев. Акцент сделан на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Сибири. Среди экспонатов этого региона – культовые изображения и ритуальное оружие, древние личины. Экспозицию также дополняют копии тысячелетних стел, выполненные в натуральную величину.