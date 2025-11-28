«Сны Сибири»: завораживающая выставка открылась в Новосибирском художественном музее

Атмосферу таинственного «сибирского сна» поддерживают архитектурное и световое решение, аутентичная музыка и даже специально подобранные ароматы.
В Новосибирском художественном музее состоялось открытие масштабной выставки «Сны Сибири». Проект, объединивший историю, археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представлен музеем совместно с Фондом развития науки и культуры «Таволга» (Москва).
В экспозиции около 100 оригинальных экспонатов – археологических артефактов из федеральных и региональных музеев. Акцент сделан на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Сибири. Среди экспонатов этого региона – культовые изображения и ритуальное оружие, древние личины. Экспозицию также дополняют копии тысячелетних стел, выполненные в натуральную величину.
На выставке демонстрируются редкие артефакты, имеющие мировое значение: уникальная тесинская погребальная маска с орнаментом, созданная более двух тысяч лет назад, впервые представлена широкой публике из коллекции Института археологии и этнографии СО РАН, бронзовые антропоморфные личины железного века из коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения, парадная секира раннего железного века из собрания Государственного исторического музея. Экспозицию дополняют документальные фотографии, раскрывающие историю открытия и исследования этих памятников древнего искусства.
На выставке представлены знаковые работы всемирно известного сибирского скульптора, академика Российской академии художеств Даши Намдакова. В своем творчестве автор обращается к мифологии, символике и культуре коренных народов Сибири.
К выставке в Новосибирском государственном художественном музее подготовлены аудиогид и специальная просветительская программа, включающая лекции, творческие занятия, обзорные и интерактивные экскурсии.
0+
