Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

«Сны Сибири»: завораживающая выставка открылась в Новосибирском художественном музее

Атмосферу таинственного «сибирского сна» поддерживают архитектурное и световое решение, аутентичная музыка и даже специально подобранные ароматы.

В Новосибирском художественном музее состоялось открытие масштабной выставки «Сны Сибири». Проект, объединивший историю, археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представлен музеем совместно с Фондом развития науки и культуры «Таволга» (Москва).

В экспозиции около 100 оригинальных экспонатов – археологических артефактов из федеральных и региональных музеев. Акцент сделан на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Сибири. Среди экспонатов этого региона – культовые изображения и ритуальное оружие, древние личины. Экспозицию также дополняют копии тысячелетних стел, выполненные в натуральную величину.

На выставке демонстрируются редкие артефакты, имеющие мировое значение: уникальная тесинская погребальная маска с орнаментом, созданная более двух тысяч лет назад, впервые представлена широкой публике из коллекции Института археологии и этнографии СО РАН, бронзовые антропоморфные личины железного века из коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения, парадная секира раннего железного века из собрания Государственного исторического музея. Экспозицию дополняют документальные фотографии, раскрывающие историю открытия и исследования этих памятников древнего искусства.

На выставке представлены знаковые работы всемирно известного сибирского скульптора, академика Российской академии художеств Даши Намдакова. В своем творчестве автор обращается к мифологии, символике и культуре коренных народов Сибири.

К выставке в Новосибирском государственном художественном музее подготовлены аудиогид и специальная просветительская программа, включающая лекции, творческие занятия, обзорные и интерактивные экскурсии.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: