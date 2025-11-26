Центр культуры ЦК19 приглашает новосибирцев на персональную выставку Александра Андреева «Волшебный мир дерева»

27 ноября в Центре культуры ЦК19 откроется персональная выставка Александра Андреева «Волшебный мир дерева», сообщает официальный сайт города novo-sibirsk.ru. В руках мастера дерево превращается в уникальные изделия эко-арта. На выставке представлены панно, вазы, скульптуры, мебель и посуда.

Художник родился в Новосибирске в 1938 году. Он является заслуженным работником культуры Российской Федерации, лауреатом регионального фестиваля народных промыслов и ремесел в номинации «Мастера Сибири», лауреатом конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» в номинации «Мастер – золотые руки», организатором и участником первого городского фестиваля по декоративно-прикладному творчеству ветеранов «Город мастеров».

Посетить выставку можно будет до 14 декабря 2025 года

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

6+