В Новосибирском художественном музее откроется выставка «Сны Сибири» — в чем ее уникальность?

Художественный музей совместно с Фондом развития науки и культуры «Таволга» (Москва) представляют масштабную выставку, пишет kulturansk.ru. В экспозиции представлено около 100 оригинальных экспонатов – археологических артефактов из федеральных и региональных музеев. Акцент сделан на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Сибири. Среди экспонатов этого региона – культовые изображения и ритуальное оружие, древние личины. Экспозицию также дополняют копии тысячелетних стел, выполненные в натуральную величину.

Особый интерес представляют редкие артефакты, имеющие мировое значение. Так, уникальная тесинская погребальная маска с орнаментом, созданная более двух тысяч лет назад, впервые представлена широкой публике из коллекции Института археологии и этнографии СО РАН. Обращают на себя внимание бронзовые антропоморфные личины железного века из коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения, а также парадная секира раннего железного века из собрания Государственного исторического музея. Путешествие во времени дополнят документальные фотографии, раскрывающие историю открытия и исследования этих памятников древнего искусства.