В Новосибирском художественном музее откроется выставка «Сны Сибири» — в чем ее уникальность?

«Сны Сибири» — проект, объединивший историю, археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии.
Художественный музей совместно с Фондом развития науки и культуры «Таволга» (Москва) представляют масштабную выставку, пишет kulturansk.ru. В экспозиции представлено около 100 оригинальных экспонатов – археологических артефактов из федеральных и региональных музеев. Акцент сделан на культуре и искусстве древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Сибири. Среди экспонатов этого региона – культовые изображения и ритуальное оружие, древние личины. Экспозицию также дополняют копии тысячелетних стел, выполненные в натуральную величину.
Особый интерес представляют редкие артефакты, имеющие мировое значение. Так, уникальная тесинская погребальная маска с орнаментом, созданная более двух тысяч лет назад, впервые представлена широкой публике из коллекции Института археологии и этнографии СО РАН. Обращают на себя внимание бронзовые антропоморфные личины железного века из коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения, а также парадная секира раннего железного века из собрания Государственного исторического музея. Путешествие во времени дополнят документальные фотографии, раскрывающие историю открытия и исследования этих памятников древнего искусства.
Маска с орнаментом. Ранний железный век. Гипс, охра, лепка, роспись
Институт археологии и этнографии СО РАН
В диалог с прошлым вступает современное искусство – на выставке демонстрируются знаковые работы всемирно известного сибирского скульптора, академика Российской академии художеств Даши Намдакова. В своем творчестве автор обращается к мифологии, символике и культуре коренных народов Сибири.
Посетителей ждет настоящее погружение в мир древнего прошлого Сибири: проходя сквозь лес и степи, они смогут ощутить дыхание древности и прикоснуться к миру удивительных образов, в которых древние мастера воплотили свое видение мира. Необычное архитектурное и световое решение, аутентичная музыка и ароматы в каждом зале создадут эффект присутствия – атмосферу таинственного «сибирского сна».
Личина в головном уборе типа шлема. VI в. до.н.э. – V в.н.э. Бронза, литье
Томский краеведческий музей им. М. Б. Шатилова
К выставке «Сны Сибири» в Новосибирском государственном художественном музее выпущен тематический каталог, подготовлены аудиогид и специальная просветительская программа, включающая лекции, творческие занятия, обзорные и интерактивные экскурсии.
Даты проведения выставки: 27 ноября 2025 года — 31 мая 2026 года
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
0+
Комментарии (0)