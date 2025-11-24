Танцоры «Кабардинки» выступили в финале Всероссийского фестиваля «Место притяжения – Сибирь»

«На протяжении трех недель город жил в ритме ярких творческих открытий, объединяя российских и зарубежных артистов», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина на закрытии фестиваля.
В Новосибирске состоялось торжественное закрытие II Всероссийского фестиваля традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения – Сибирь».
«Фестиваль «Место притяжения – Сибирь» подтвердил, что Новосибирск это не только один из крупнейший регионов страны, но и площадка, где встречаются традиции, мастерство и культурное многообразие. На протяжении трёх недель город жил в ритме ярких творческих открытий, объединяя российских и зарубежных артистов. Благодарю всех участников и партнёров за вклад в развитие культурного взаимодействия и творческого пространства региона», — отметила министра культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
С 31 октября по 21 ноября на ведущих концертных площадках города развернулась масштабная фестивальная программа, в которой органично переплелись традиции и современность, культура народов России и творчество её международных партнёров — Китая, Узбекистана и межкультурного проекта представителей Латинской Америки.
В рамках фестивальной программы состоялось 25 событий: 15 музыкально-драматургических и танцевально-театральных концертов и спектаклей, 8 культурно-просветительских мероприятий: творческие встречи, мастер-классы, круглые столы, музейные выставки, а также конкурс-показ и выставка традиционного сценического костюма.
Фестиваль завершился выступлением знакового коллектива профессионального национального искусства – Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской Республики «Кабардинка». Основанный в 1933 году, ансамбль по праву считается одним из ведущих хореографических коллективов Северного Кавказа. Его репертуар объединяет танцы народов Кабардино-Балкарии, отличающиеся выразительной пластикой, динамикой и эмоциональной насыщенностью. Каждая постановка отражает глубокую связь с национальными традициями, передавая чувство гордой идентичности и дух горской культуры. Музыкальное сопровождение, сценические костюмы и хореография ансамбля создают яркий, легко узнаваемый сценический образ, высоко оценённый как в республике, так и за её пределами.
