Танцоры «Кабардинки» выступили в финале Всероссийского фестиваля «Место притяжения – Сибирь»

С 31 октября по 21 ноября на ведущих концертных площадках города развернулась масштабная фестивальная программа, в которой органично переплелись традиции и современность, культура народов России и творчество её международных партнёров — Китая, Узбекистана и межкультурного проекта представителей Латинской Америки.

В рамках фестивальной программы состоялось 25 событий: 15 музыкально-драматургических и танцевально-театральных концертов и спектаклей, 8 культурно-просветительских мероприятий: творческие встречи, мастер-классы, круглые столы, музейные выставки, а также конкурс-показ и выставка традиционного сценического костюма.