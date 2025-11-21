Увидеть работы Сальвадора Дали. В Новосибирске открылась выставка «Сюрреализм – это Я!»

Уникальную экспозицию в наш город привезла петербургская галерея современного искусства Bashmakov Gallery.
20 ноября в Новосибирском художественном музее открылась выставка «Сюрреализм – это Я!», сообщает пресс-служба регионального минкульта. Это уникальный проект Галереи современного искусства Bashmakov Gallery. На выставке ценители искусства смогут увидеть графические работы и сюрреалистические объекты одного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали.
На выставке представлено 75 работ из культовых серий. Посетителей ждет погружение в графическое наследие Дали: от священных сюжетов «Библии» и мистической «Божественной комедии» до «Науки любви» Овидия, «Видений Кеведо», «Дон Кихота Ламанчского» и «Озорных снов Пантагрюэля».
Экспозиция дополнена оригинальными скульптурами из стекла и бронзы, а также прижизненными фотографиями мастера.
