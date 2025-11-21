Увидеть работы Сальвадора Дали. В Новосибирске открылась выставка «Сюрреализм – это Я!»

20 ноября в Новосибирском художественном музее открылась выставка «Сюрреализм – это Я!», сообщает пресс-служба регионального минкульта. Это уникальный проект Галереи современного искусства Bashmakov Gallery. На выставке ценители искусства смогут увидеть графические работы и сюрреалистические объекты одного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали.