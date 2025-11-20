В Новосибирске состоится XVI Международный Рождественский фестиваль искусств

С 4 по 16 декабря 2025 года в Новосибирске будет проходить XVI Рождественский фестиваль искусств, пишет kulturansk.ru. Фестиваль впервые состоялся в декабре 1995 года. В текущем году его история насчитывает тридцать лет. Культурный форум без конкурсной основы (организаторы сознательно решили создать чистый праздник искусства) проводится один раз в два года.

Организатор музыкальной части фестиваля – Новосибирская государственная филармония – приготовила для своих слушателей по-новогоднему яркую и по-рождественски глубоко эмоциональную программу XVI Международного Рождественского фестиваля искусств.

С 4 по 17 декабря слушателей ждут встречи с лучшими представителями современного музыкального искусства. Музыкальная афиша Рождественского фестиваля по традиции разнообразна и богата событиями.

Музыкальная программа фестиваля: