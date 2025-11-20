В Новосибирске состоится XVI Международный Рождественский фестиваль искусств

За годы своего существования проект стал настоящим брендом сибирской столицы.
С 4 по 16 декабря 2025 года в Новосибирске будет проходить XVI Рождественский фестиваль искусств, пишет kulturansk.ru. Фестиваль впервые состоялся в декабре 1995 года. В текущем году его история насчитывает тридцать лет. Культурный форум без конкурсной основы (организаторы сознательно решили создать чистый праздник искусства) проводится один раз в два года.
Организатор музыкальной части фестиваля – Новосибирская государственная филармония – приготовила для своих слушателей по-новогоднему яркую и по-рождественски глубоко эмоциональную программу XVI Международного Рождественского фестиваля искусств.
С 4 по 17 декабря слушателей ждут встречи с лучшими представителями современного музыкального искусства. Музыкальная афиша Рождественского фестиваля по традиции разнообразна и богата событиями.
Музыкальная программа фестиваля:
- Академическая музыка – выступления Российского национального оркестра, солистов оркестра и хора musicAeterna, блестящих пианистов Владимира Вишневского и Жуй Мина
- Литературно-музыкальная композиция при участии пианиста Бориса Березовского, скрипачки Елены Таросян, поэта и актера Владислава Маленко
- Классика русского балета – новосибирская премьера от звезд Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой
- Джазовые вечера с участием прославленного оркестра «Фонограф-Джаз-Квинтет» под управлением Сергея Жилина и концерт эстрадной музыки от коллектива Дмитрия Губерниева Guber Band
Организатор театральной программы форума – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».
Участники театральной программы фестиваля:
- Московский театр «Современник»
- Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова
- Московский еврейский театр «Шалом»
- Московский музыкальный театр «БУФФ-ПАРАДИЗ»
- Академия культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича
- Народная артистка России Илзе Лиепа
- Народный артист России Валерий Баринов
- Заслуженная артистка России Ольга Кабо
- Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей имени А. А. Брянцева
- Государственный театр «Амазгаин» имени Соса Саркисяна (Ереван, Армения)
- Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
- Молодежный театр Алтая имени В. С. Золотухина
- Новокузнецкий драматический театр
- Нижневартовский театр юного зрителя
