Искусство

В Новосибирске состоится XVI Международный Рождественский фестиваль искусств

За годы своего существования проект стал настоящим брендом сибирской столицы.

phil-nsk.ru

С 4 по 16 декабря 2025 года в Новосибирске будет проходить XVI Рождественский фестиваль искусств, пишет kulturansk.ru. Фестиваль впервые состоялся в декабре 1995 года. В текущем году его история насчитывает тридцать лет. Культурный форум без конкурсной основы (организаторы сознательно решили создать чистый праздник искусства) проводится один раз в два года.

Организатор музыкальной части фестиваля – Новосибирская государственная филармония – приготовила для своих слушателей по-новогоднему яркую и по-рождественски глубоко эмоциональную программу XVI Международного Рождественского фестиваля искусств.

С 4 по 17 декабря слушателей ждут встречи с лучшими представителями современного музыкального искусства. Музыкальная афиша Рождественского фестиваля по традиции разнообразна и богата событиями.

Музыкальная программа фестиваля:

  • Академическая музыка – выступления Российского национального оркестра, солистов оркестра и хора musicAeterna, блестящих пианистов Владимира Вишневского и Жуй Мина
  • Литературно-музыкальная композиция при участии пианиста Бориса Березовского, скрипачки Елены Таросян, поэта и актера Владислава Маленко
  • Классика русского балета – новосибирская премьера от звезд Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой
  • Джазовые вечера с участием прославленного оркестра «Фонограф-Джаз-Квинтет» под управлением Сергея Жилина и концерт эстрадной музыки от коллектива Дмитрия Губерниева Guber Band
kulturansk.ru

Организатор театральной программы форума – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

Участники театральной программы фестиваля:

  • Московский театр «Современник»
  • Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова
  • Московский еврейский театр «Шалом»
  • Московский музыкальный театр «БУФФ-ПАРАДИЗ»
  • Академия культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича
  • Народная артистка России Илзе Лиепа
  • Народный артист России Валерий Баринов
  • Заслуженная артистка России Ольга Кабо
  • Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей имени А. А. Брянцева
  • Государственный театр «Амазгаин» имени Соса Саркисяна (Ереван, Армения)
  • Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
  • Молодежный театр Алтая имени В. С. Золотухина
  • Новокузнецкий драматический театр
  • Нижневартовский театр юного зрителя

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

12+

