В Новосибирске прошли музыкально-драматические спектакли о Василии Шукшине с Андреем Мерзликиным

10 и 11 ноября в Новосибирске прошли показы спектакля «Жил такой парень» в рамках Всероссийского фестиваля «Место притяжения – Сибирь». Спектакль представили заслуженный артист России Андрей Мерзликин и Государственный академический Сибирский русский народный хор. Постановка создана на основе уникальных материалов из биографии писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина – знаковой фигуры отечественной культуры XX века.

Василий Макарович стал символом своего поколения, а его творчество пронизано искренней любовью к Родине, народу и родной земле. Спектакль «Жил такой парень» стал творческим экспериментом, который объединил драматическое, вокальное и хореографическое искусства. Он погрузил зрителя в атмосферу времени, в котором формировался Шукшин – от детских воспоминаний до зрелого творческого периода.