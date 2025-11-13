В Новосибирске прошли музыкально-драматические спектакли о Василии Шукшине с Андреем Мерзликиным

Кроме того, заслуженный артист России встретился со студентами Новосибирского театрального института и Колледжа культуры и искусств.
10 и 11 ноября в Новосибирске прошли показы спектакля «Жил такой парень» в рамках Всероссийского фестиваля «Место притяжения – Сибирь». Спектакль представили заслуженный артист России Андрей Мерзликин и Государственный академический Сибирский русский народный хор. Постановка создана на основе уникальных материалов из биографии писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина – знаковой фигуры отечественной культуры XX века.
Василий Макарович стал символом своего поколения, а его творчество пронизано искренней любовью к Родине, народу и родной земле. Спектакль «Жил такой парень» стал творческим экспериментом, который объединил драматическое, вокальное и хореографическое искусства. Он погрузил зрителя в атмосферу времени, в котором формировался Шукшин – от детских воспоминаний до зрелого творческого периода.
Через судьбу одного человека раскрывается судьба народа, его духовные ориентиры и стремление к правде. Синтез актёрского мастерства Андрея Мерзликина и высокого исполнительского мастерства Сибирского русского народного хора создал мощное художественное высказывание о человеке, времени и Родине. Это делает спектакль «Жил такой парень» не просто сценическим произведением, а подлинным культурным событием, объединяющим поколения. По словам Андрея Мерзликина, масштабность, зрелищность, глубина и пластика спектакля сложились в живую, очень убедительную историю.
Проект стал новым и смелым форматом для Сибирского хора, позволив коллективу выйти за рамки привычного жанра и объединить традиционное искусство с драматическим.
Кроме того, в Новосибирском государственном театральном институте состоялась творческая встреча Андрея Мерзликина со студентами ВУЗа и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Он поделился с будущими коллегами опытом работы над проектами и размышлениями о современном искусстве.
