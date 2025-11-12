Краеведческий музей познакомит новосибирцев с эпичными бронзовыми скульптурами из Западной Африки

11 ноября в главном здании Краеведческого музея открылась выставка «Величие в бронзе. Традиционная скульптура Буркина-Фасо». Впервые в России представлено всё разнообразие художественного наследия Буркина-Фасо.

Буркина-Фасо – государство в сердце Западной Африки. Искусство создания бронзовых скульптур возникло здесь примерно в XV веке. Благодаря династиям мастеров-литейщиков оно сохранилось по сей день и остаётся важной составляющей культурного образа страны. В произведениях воплощена душа и история народов этого региона – моси, бобо и лоби.