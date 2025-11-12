Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Краеведческий музей познакомит новосибирцев с эпичными бронзовыми скульптурами из Западной Африки

Скульптуры изготавливаются по древнему методу «потерянного воска» — в чем особенность этой технологии?

11 ноября в главном здании Краеведческого музея открылась выставка «Величие в бронзе. Традиционная скульптура Буркина-Фасо». Впервые в России представлено всё разнообразие художественного наследия Буркина-Фасо.

Буркина-Фасо – государство в сердце Западной Африки. Искусство создания бронзовых скульптур возникло здесь примерно в XV веке. Благодаря династиям мастеров-литейщиков оно сохранилось по сей день и остаётся важной составляющей культурного образа страны. В произведениях воплощена душа и история народов этого региона – моси, бобо и лоби.

Выставочный зал украсила коллекция работ современных мастеров мирового уровня. Буркинийские скульптуры изготавливаются по древнему методу «потерянного воска». Восковая модель, покрытая огнеупорным материалом, отправляется в печь. Полая форма, оставшаяся после плавления воска, заполняется бронзой. Особенность приёма в том, что полученную металлическую скульптуру в точности повторить невозможно, что делает каждое произведение уникальным. Сюжеты композиций вдохновлены природой и повседневной жизнью: это человеческие фигуры, животные, предметы обихода, сцены из сельской жизни, а также современные мотивы, например, изображения танцовщиц.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: