Краеведческий музей познакомит новосибирцев с эпичными бронзовыми скульптурами из Западной Африки

Скульптуры изготавливаются по древнему методу «потерянного воска» — в чем особенность этой технологии?
11 ноября в главном здании Краеведческого музея открылась выставка «Величие в бронзе. Традиционная скульптура Буркина-Фасо». Впервые в России представлено всё разнообразие художественного наследия Буркина-Фасо.
Буркина-Фасо – государство в сердце Западной Африки. Искусство создания бронзовых скульптур возникло здесь примерно в XV веке. Благодаря династиям мастеров-литейщиков оно сохранилось по сей день и остаётся важной составляющей культурного образа страны. В произведениях воплощена душа и история народов этого региона – моси, бобо и лоби.
Выставочный зал украсила коллекция работ современных мастеров мирового уровня. Буркинийские скульптуры изготавливаются по древнему методу «потерянного воска». Восковая модель, покрытая огнеупорным материалом, отправляется в печь. Полая форма, оставшаяся после плавления воска, заполняется бронзой. Особенность приёма в том, что полученную металлическую скульптуру в точности повторить невозможно, что делает каждое произведение уникальным. Сюжеты композиций вдохновлены природой и повседневной жизнью: это человеческие фигуры, животные, предметы обихода, сцены из сельской жизни, а также современные мотивы, например, изображения танцовщиц.
6+
Комментарии (0)