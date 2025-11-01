Всероссийский фестиваль вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства стартовал в Новосибирске

31 октября состоялось открытие II Всероссийского фестиваля традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения-Сибирь».

Организаторов и участников фестиваля приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Фестиваль обещает быть интересным, ярким, но и сложным проектом, – потому, что мы здесь, в многонациональной столице Сибири, уже привыкли к ожерелью интересных выступлений разных народов, национальностей на одной сцене. Для коллективов, которые приехали в Новосибирск, нужно было набраться смелости и уверенности, для того, чтобы в череде выступлений представителей разных уголков нашей страны, зарубежных стран представить традиции своего народа – ярко, самобытно, привлекательно для зрителей. Особенно благодарю наших гостей, коллективы, которые приняли решение в этом году участвовать в фестивале. Организаторам фестиваля хочется пожелать, чтобы он стал успешным, чтобы он имел продолжение, а нам, зрителям – ярких впечатлений и новых открытий».