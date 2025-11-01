Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Всероссийский фестиваль вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства стартовал в Новосибирске

На открытии фестиваля Национальный Китайский театр «Ганьсу» познакомил зрителей с традициями Востока.

31 октября состоялось открытие II Всероссийского фестиваля традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения-Сибирь».

Организаторов и участников фестиваля приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Фестиваль обещает быть интересным, ярким, но и сложным проектом, – потому, что мы здесь, в многонациональной столице Сибири, уже привыкли к ожерелью интересных выступлений разных народов, национальностей на одной сцене. Для коллективов, которые приехали в Новосибирск, нужно было набраться смелости и уверенности, для того, чтобы в череде выступлений представителей разных уголков нашей страны, зарубежных стран представить традиции своего народа – ярко, самобытно, привлекательно для зрителей. Особенно благодарю наших гостей, коллективы, которые приняли решение в этом году участвовать в фестивале. Организаторам фестиваля хочется пожелать, чтобы он стал успешным, чтобы он имел продолжение, а нам, зрителям – ярких впечатлений и новых открытий».

В рамках открытия фестиваля на сцене «Сибирь-концерт» представил свою концертную программу Государственный национальный Китайский театр народной песни и танца «Ганьсу». Зрители познакомились с традициями Востока через танцевальные номера.

II Всероссийский фестиваль традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения-Сибирь» пройдёт в Новосибирске с 31 октября по 21 ноября 2025 года. Большое культурное событие региона объединит лучшие творческие коллективы из России и зарубежья – Китая, Аргентины, Узбекистана, республик Кабардино-Балкария и Коми, а также из Москвы, Хабаровска, Самары, Барнаула и Новосибирска.

В рамках фестиваля запланировано множество событий: музыкально-драматургические, танцевально-театральные программы и спектакли, культурно-просветительские мероприятия (творческие встречи, мастер-классы, круглые столы, музейные выставки), конкурс-показ и выставка традиционного сценического костюма.

Кроме того будет реализован специальный совместный проект актёра театра и кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РФ Андрея Мерзликина – музыкально-драматический спектакль «Жил такой парень» с участием Государственного академического Сибирского русского народного хора. Этот творческий эксперимент объединит силу русского традиционного искусства и драматическую актёрскую школу и воплотится в художественном переосмыслении биографии и творчества Василия Шукшина.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

