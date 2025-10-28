Как новосибирская молодежь относится к «Пушкинской карте» и сколько организаций культуры в нашем регионе присоединились к программе?

Новосибирская область стабильно входит в число самых активных регионов страны по использованию «Пушкинской карты».
Предварительные итоги реализации программы подвели на пресс-конференции в ТАСС 28 октября. «Мы видим устойчивый интерес молодёжи к культурным событиям. Это важный шаг к формированию осознанного отношения к культуре, к своему городу и своей стране. Благодаря этой программе у молодых людей появилась возможность выбирать духовное развитие, приобщаться к лучшим образцам отечественного искусства, чувствовать сопричастность к культурной жизни региона. Для нас важно, чтобы использование «Пушкинской карты» было не просто возможностью бесплатно посетить театр или музей, а стало привычной частью культурной жизни молодых новосибирцев», – отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Новосибирская область стабильно входит в число наиболее активных регионов России по использованию «Пушкинской карты». Особое внимание уделяется разнообразию культурных предложений и работе с молодежной аудиторией. Среди самых популярных учреждений региона – Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирский государственный художественный музей, театр «Глобус» и Музыкальный театр. На сегодняшний день к программе подключены 187 организаций культуры из всех муниципальных образований Новосибирской области.
Краеведческий музей стал одним из лидеров по количеству посещений благодаря внедрению современных интерактивных форматов, мультимедийных проектов. Здесь проходят тематические выставки, лекции, экскурсии и культурные события, ориентированные на молодую аудиторию. В октябре этого года Краеведческий музей признан Минкультом РФ одним из лучших в стране по реализации программы «Пушкинская карта» в номинации «Лучший региональный музей».
Театр «Глобус» работает по программе с сентября 2021 года и стал одним из ключевых партнёров федерального проекта в регионе. Особое значение для продвижения программы имел запущенный в 2022 году волонтёрский проект «Амбассадоры «Пушкинской карты». Молодые люди от 17 до 35 лет рассказывали своим сверстникам о возможностях программы, участвовали в организации и продвижении культурных мероприятий. Инициатива, стартовавшая в Новосибирской области, получила развитие и в других регионах страны, став примером успешного взаимодействия культурных учреждений и молодежного сообщества. Деятельность «Глобуса» по реализации билетов по «Пушкинской карте» охватывает не только стационарную площадку театра, но и школы Новосибирска, а также культурно-досуговые центры области.
Министерство культуры региона продолжает работу по расширению числа участников, организации выездных мероприятий театров и музеев, а также по улучшению информированности жителей районов. Особое внимание уделяется развитию программы в сельских районах области. Среди наиболее активных организаций – «Культурно-досуговый комплекс» Куйбышева, дом культуры «Родина», Новосибирской городской драматический театр Афанасьева.
