Как новосибирская молодежь относится к «Пушкинской карте» и сколько организаций культуры в нашем регионе присоединились к программе?

Краеведческий музей стал одним из лидеров по количеству посещений благодаря внедрению современных интерактивных форматов, мультимедийных проектов. Здесь проходят тематические выставки, лекции, экскурсии и культурные события, ориентированные на молодую аудиторию. В октябре этого года Краеведческий музей признан Минкультом РФ одним из лучших в стране по реализации программы «Пушкинская карта» в номинации «Лучший региональный музей».

Театр «Глобус» работает по программе с сентября 2021 года и стал одним из ключевых партнёров федерального проекта в регионе. Особое значение для продвижения программы имел запущенный в 2022 году волонтёрский проект «Амбассадоры «Пушкинской карты». Молодые люди от 17 до 35 лет рассказывали своим сверстникам о возможностях программы, участвовали в организации и продвижении культурных мероприятий. Инициатива, стартовавшая в Новосибирской области, получила развитие и в других регионах страны, став примером успешного взаимодействия культурных учреждений и молодежного сообщества. Деятельность «Глобуса» по реализации билетов по «Пушкинской карте» охватывает не только стационарную площадку театра, но и школы Новосибирска, а также культурно-досуговые центры области.

Министерство культуры региона продолжает работу по расширению числа участников, организации выездных мероприятий театров и музеев, а также по улучшению информированности жителей районов. Особое внимание уделяется развитию программы в сельских районах области. Среди наиболее активных организаций – «Культурно-досуговый комплекс» Куйбышева, дом культуры «Родина», Новосибирской городской драматический театр Афанасьева.

