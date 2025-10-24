Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Фестиваль «Место притяжения – Сибирь» объединит вокалистов, танцоров и театральных деятелей из России, Китая, Аргентины и других стран

Новосибирских зрителей ждет театр мимики и жеста, аргентинское танго, эпичные хоровые концерты и многое другое.

Фестиваль пройдёт в Новосибирске с 31 октября по 21 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба регионального минкульта. Значимое культурное событие региона объединит лучшие творческие коллективы из России и зарубежья – Китая, Аргентины, Узбекистана, республик Кабардино-Балкария и Коми, а также из Москвы, Хабаровска, Самары, Барнаула и Новосибирска.

«Сибирь исторически является мощным центром культурного притяжения и формирования культурного кода России. Фестиваль «Место притяжения – Сибирь» особо подчеркивает лидерскую роль Новосибирской области, выступая масштабной и эффективной платформой для диалога культур, а также укрепления связей между народами России и других стран», – отметил исполняющий обязанности замминистра культуры Новосибирской области Михаил Симонян.

В программу фестиваля войдут музыкально-драматургические спектакли, танцевально-театральные концертные программы, культурно-просветительские мероприятия, конкурс-показ коллекций традиционного сценического костюма. Также включены творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы, творческие встречи с профессиональными деятелями искусства, музейные выставки.

Основные события фестиваля пройдут на ведущих площадках города: концертном зале «Сибирь-концерт», Новосибирском Доме Ученых, Новосибирском государственном краеведческом музее, Новосибирском государственном театральном институте, Новосибирском областном колледже культуры и искусств, Новосибирской областной специальной библиотеке и других пространствах учреждений культуры Новосибирска.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области

