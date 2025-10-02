Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

130-й день рождения Сергея Есенина отпразднуют в Новосибирске

Ярким событием программы станет музыкально-поэтическая постановка «Я крайне индивидуален...».

Уже десять лет проект «Пространство голоса» занимается программами, посвященными великому русскому поэту. В эту пятницу, 3 октября, года стартует серия мероприятий в честь юбилея Сергея Александровича. На сцене прозвучат не только стихи и песни, но и письма Есенина, воспоминания его современников.

«Пространство голоса» – уникальный для Новосибирска проект, в рамках которого организаторы решили собрать на большой площадке музыкантов, художников, поэтов, кинематографистов и других творческих людей.

5 октября в Большом зале Дома культуры «Октябрьской революции» зрителям покажут музыкально-поэтическую постановку «Я крайне индивидуален...». Начало в 18:30.
Вход свободный.

Официальное сообщение пресс-службы минкультуры Новосибирской области

