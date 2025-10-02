Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Суровый арт: Новосибирцев приглашают на выставку «Душа Севера»

Краеведческий музей откроет горожанам тайны аутентичного северного искусства.

kulturansk.ru

Выставочный проект «Душа Севера» познакомит всех желающих с культурным наследием Ямала, сообщает kulturansk.ru. Пространство зала состоит из четырех тематических разделов, символичных для Ямала: культура и быт жителей Севера, основные мужские занятия, природа и мифы, олень, как символ жизни в бескрайней тундре.

Здесь представлены работы резчиков по кости и традиционная одежда,картины из личной коллекции художника Татьяны Кипко и скульптурные композиции из дерева, хранящиеся в Художественном фонде.

Экспонаты – часть истории Ямала, доказательство мастерства, переданного через века. Художественный фонд изделий народных художественных промыслов региона бережно хранит и поддерживает эти традиции, делая их доступными для новых поколений.

Открытие состоится 3 октября в 16:00.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

